Llega el drenaje a Montana Vista

La aprobación de 12.8 millones de dólares por parte de la Junta del Desarrollo de Agua de Texas (TWDB) para la introducción del sistema de drenaje en el área de Montana Vista, en el extremo Este, fue considerada por los vecinos como un regalo de Navidad.Y es que el anuncio vendrá a mejorar la calidad de vida de los residentes que tenían años esperando el servicio.“Pues ya nos han dicho tantas veces que ya viene y que ya mérito y nada. La verdad, creeré hasta verlo”, dijo Rosalinda Estrada, residente del sector.“Es el sueño de muchos nosotros es contar ya con todos los servicios y que nos traten como ciudadanos de primera no de tercera”, dijo la madre de tres hijos.Las autoridades informaron que serán 800 hogares situados entre la calles Vista del Este y Krag los que se verán beneficiadas con la introducción del servicio.“Me parece una buena noticia porque así se terminarán los malos olores durante el verano”, expresó Carlos López, residente de la calle Las Quintas.Durante años, los vecinos han sufrido la falta del drenaje y problemas de salud pública por los malos olores al desbordarse las fosas por falta de mantenimiento.Para la señora Luisa, muchas veces aunque la gente quiera desaguar sus fosas sépticas no lo hace por falta de dinero. Se requieren de 200 a 300 dólares y a veces no los tenemos”, agregó.Otro de los problemas que ocasiona la falta de un sistema de alcantarillado son las inundaciones en las casas en épocas de lluvia por lo que para Miguel Ángel Castañeda representará un alivio.“Mi casa esta a buen nivel pero en los alrededores del patio me hace falta mucha tierra y cada vez que llueve se me inunda y se me forma una laguna aquí. Creo que con un resumidero el problema se acabará”.En cuanto a la fosa séptica, dijo que en los cinco años que tiene viviendo en esa casa, no le ha dado problemas, porque siempre está pendiente del mantenimiento y no deposita papeles.En general, las fosas tienen una dimensión de 3 metros por 2 metros, y se encuentran enterradas en los patios. En promedio, se deben limpiar cada tres meses por personal especializado.Para el comisionado del Condado Vince Pérez del Precinto 3, dijo que la solicitud de la introducción del servicio se hizo hace varias décadas y fue hasta hoy que fue aprobada.El funcionario se mostró complacido porque ahora terminarán los problemas insalubres provocados por la presencia de las fosas.De acuerdo al calendario de actividades los trabajos de introducción, iniciarán en el verano de 2019 y se estima concluyan en un año y medio.