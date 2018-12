Nueva York– El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que presionará para lograr la legalización de la mariguana recreativa el próximo año, una medida que podría generar más de 1.7 billones en ventas anuales y poner a Nueva York en línea con varios estados vecinos.La muy esperada propuesta llegó en un discurso en Manhattan este lunes, en el que el gobernador describió su agenda para los primeros 100 días de su tercer mandato.El argumento de Cuomo evocó una reflexión sobre lo que haría Franklin Delano Roosevelt, ex presidente estadounidense, quien fue gobernador de Nueva York, y mezcló una retórica arrolladora sobre los ideales estadounidenses con advertencias siniestras sobre las fallas de la Administración Trump.El discurso, que pareció emitirse con una audiencia nacional en mente, podría alimentar las especulaciones sobre las ambiciones presidenciales de Cuomo.También demostró la evolución hacia la izquierda del gobernador en sus ocho años en el cargo, desde un centrista favorable a los negocios que consideraba a la mariguana como una droga de entrada, hasta un llamado progresivo a la mariguana recreativa, impuestos a los ricos y la prohibición de las donaciones políticas corporativas.“Vamos a legalizar el uso adulto de la mariguana recreativa de una vez por todas”, dijo el gobernador luego de señalar que la injusticia había apuntado durante demasiado tiempo a las comunidades afroamericanas y minoritarias.Otros diez estados y Washington D.C. han legalizado la mariguana recreativa, donde los nuevos ingresos fiscales se han aprovechado en una serie de iniciativas que favorecen las escuelas y el transporte.Se espera que la idea gane apoyo en Albany, donde los demócratas ganaron un escaño al Senado estatal en noviembre. Los miembros de la Asamblea, dominada por los demócratas de la ciudad de Nueva York, también han mostrado su apoyo a esta medida.Tradicionalmente, los gobernadores delinean sus prioridades para el año en un discurso del estado de la entidad en enero, pero Cuomo quería establecer sus planes anticipadamente, previo a la primera sesión legislativa en una década en la que los demócratas han controlado ambas Cámaras.Los planes de Cuomo iban desde combatir el cambio climático hasta proteger a los inmigrantes indocumentados. Otras medidas por las que el gobernante declaró su apoyo incluían períodos de espera más largos para comprar armas; tarifas de congestión para financiar el derruido sistema de metro de la ciudad; y la terminación del control de vacantes, que permite a los propietarios retirar ciertos apartamentos de las protecciones de regulación de alquileres cuando se quedan vacíos.El gobernador también se comprometió a invertir 50 billones de dólares adicionales en infraestructura, así como a proteger a pacientes con afecciones preexistentes, independientemente de lo que suceda a nivel federal. Cuomo no se comprometió a aprobar la Ley de Salud de Nueva York, que crearía un sistema de atención médica de un solo pagador.Una de las propuestas más llamativas de Cuomo fue la revisión de las leyes electorales del estado. Además de reiterar su llamamiento para que se ponga fin a una disposición de la ley estatal que permite a las corporaciones eludir el límite de las donaciones políticas.El gobernador también dijo por primera vez que Nueva York debería prohibir rotundamente que las corporaciones donen dinero a aquellos que buscan un cargo electo.A diferencia de sus otras propuestas, la propuesta de legalización de la mariguana recibió sólo una mención pasajera, a pesar de la atención que ha captado entre los expertos en política y los neoyorquinos.Cuomo no describió cómo usaría los ingresos fiscales que podría generar la legalización, ni ofreció detalles sobre cómo regularía un medicamento que previamente había dejado en claro que consideraba peligroso.Durante años rechazó incluso el uso de mariguana medicinal, declarando en 2011 que sus peligros superaban sus beneficios. En 2013 continuó oponiéndose, hasta que aprobó un programa piloto altamente limitado en 2014.Después de las quejas de los defensores, el estado alivió algunas de esas restricciones en 2016. Pero hasta ahora, Cuomo se había mostrado cauteloso con la droga, y le dijo a los periodistas el año pasado que la consideraba una droga de entrada.Hasta este año, el gobernador pareció aceptar la idea, alegando que los hechos en torno a la droga han cambiado y reconoció la legalización en los estados cercanos como: el uso recreativo aprobado de Massachusetts en 2016 y el vecino Nueva Jersey se mueve para hacer lo mismo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.