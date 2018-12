Jakelin Caal Maquin falleció recién cumplidos los siete años, el 8 de diciembre. Su muerte fue ocultada tres días al Congreso, por parte del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, ya que no quería “politizar” el caso.A toda esta serie de giros que ha tenido la muerte de la niña, se suma la espera que de varios días tendrá que hacer su cadáver, que ya se encuentra en Laredo, para ser repatriado al pequeño poblado de Guatemala donde nació.“Como consulado de Guatemala en Del Rio, pudimos completar el 99 por ciento del papeleo necesario para este proceso de repatriación, solo nos hace falta el certificado de defunción de la niña, que un documento importante y clave”, dijo Tekandi Paniagua.El diplomático mencionó que él mismo acudió a la oficina del médico forense en El Paso, para solicitar que dicho documento a pesar de que aun no se tienen los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Jakelin.“Hicimos esto porque la prioridad de la familia es la prioridad del consulado y lo que nosotros queremos es retornar a la niña lo mas pronto posible como ellos lo pidieron”, aseguró.El cónsul confía en poder obtener el certificado a más tardar hoy y así poder enviar los restos de la menor a su país natal.Agregó que el cuerpo de Jakelin será trasladado ya sea a la ciudad de Austin o San Antonio, para de ahí tomar un vuelo hacia Guatemala. De ahí tendrá que viajar a la zona montañosa donde viven su madre y hermanos.Paniagua indicó que Nery Caal, padre de Jakelin se encuentra bajo supervisión en un albergue en El Paso, donde ha contado con la ayuda de un traductor, ya que el hombre proviene de una región indígena de Guatemala y no habla bien español.“Por razones humanitarias ICE lo dejo en un albergue con cierta libertad, pero tiene que presentarse ante las autoridades migratorias en el mes de enero”, señaló.El cónsul explicó que Caal ya cuenta con el apoyo de un abogado proporcionado por el consulado y de otros más por parte de asociaciones pro-migrantes.Paniagua comentó que hasta el momento no se sabe donde será la audiencia de Caal, ya que se cree pueda ser trasladado fuera de El Paso.“Apenas estamos viendo los detalles sobre este proceso, primero queremos regresar a la niña con su familia y luego nos enfocaremos en el proceso de Nery Caal”, concluyó.Demócratas pertenecientes al Caucus Hispano del Congreso anunciaron que este martes harán un recorrido en la estación de la Patrulla Fronteriza en Lordsburg, Nuevo México, para “investigar” las circunstancias en que murió Jakelin, horas después de que la niña colapsó luego de que ella y su padre quedaran en custodia de autoridades federales.La delegación, liderada por el representante texano Joaquín Castro, planean visitar la frontera, cruzando por Antelope Wells, el cruce por el que Jakelin y su padre entraron a Estados Unidos como parte de un grupo de 163 migrantes. De ahí partirán a Lordsburg, 90 millas al norte, donde los recibirá el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

