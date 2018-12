Nueva York— No dejan de llegar jilgueros al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Queens, en vuelos provenientes de Guyana.En lo que va del año, de acuerdo con oficiales de Aduanas, unos doscientos de estos diminutos pájaros cantores han hecho el arduo viaje desde América del Sur, encerrados en tubos de plástico para rizar el cabello o en tubos de cartón de papel de baño. Los contrabandistas los meten en su equipaje para ingresarlos de manera ilegal a Estados Unidos.A veces les dan un poco de ron antes del viaje para que no estén nerviosos.Un sábado de diciembre se encontraron setenta jilgueros escondidos en la maleta negra de un ciudadano guyanés; se cree que los llevaba a Estados Unidos para que participaran en concursos clandestinos de canto, como hacen otros contrabandistas. Los apostadores ponen a los pájaros a competir y apuestan con base en sus habilidades para gorjear.Un jilguero macho ganador con buen pedigrí y trayectoria se puede vender hasta por 10 mil dólares, de acuerdo con una investigación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos llamada Operación Pájaro-G. “Apuestan sobre cuántas veces van a gorjear los jilgueros por minuto, o cuál trinará más”, explicó Anthony Bucci, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.“Los animales que más vemos que la gente intenta ingresar de manera ilegal por el área de pasajeros son estas aves, los jilgueros”. Ya no les sorprende encontrar estos pajaritos envueltos en pantimedias o adentro de calcetines en equipaje de mano o maletas documentadas que llegan al aeropuerto John F. Kennedy, afirmó.“Son ciclos, como todo”, sostuvo Bucci. “No es algo de todos los días o que suceda cada mes, pero sí pasa”, agrega.Al contrabandista más reciente, cuyo nombre no se hizo público, lo mandaron de regreso a Guyana. Pero a sus jilgueros sí los aceptaron en Estados Unidos. Sacaron a los pájaros de los tubos de plástico donde los habían metido para que no pudieran moverse durante el vuelo y los entregaron al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que los puso en cuarentena. La agencia no respondió un mensaje en el que se le preguntaba qué iba a hacer con las aves después.Los oficiales de Aduanas del aeropuerto John F. Kennedy han interceptado a contrabandistas de jilgueros al menos en siete ocasiones en lo que va del 2018 y han confiscado unos 184 pájaros, declaró la agencia. Como sucedió la semana pasada, las aves suelen entregarse al Servicio de Pesca y Vida Silvestre y a los contrabandistas –que por lo general no son ciudadanos estadounidenses– los mandan de regreso a Guyana.Pero no siempre es así. Uno de estos hombres, un guyanés interceptado en julio pasado con ocho jilgueros vivos escondidos en el bolso de su computadora, pudo entrar en Estados Unidos y se le impuso una multa de 300 dólares.En abril, dos hombres, Victor Benjamin e Insaf Ali, fueron arrestados en el aeropuerto JFK y se presentaron cargos en su contra por haber ingresado de manera ilegal a un total de veintiséis jilgueros entre los dos, a los cuales metieron en tubos para el cabello que luego envolvieron con sus calcetines, de acuerdo con el acta del tribunal. Ali se declaró culpable del cargo de contrabando en agosto y Benjamin debe regresar a la Corte en enero de 2019.Los jilgueros y sus rápidos y melodiosos gorjeos son muy apreciados en partes del Caribe y América del Sur, como Guyana, Trinidad, Surinam y Brasil, donde los adiestradores de jilgueros compiten por premios y reconocimiento tanto en torneos como en competencias informales.Ese pasatiempo ha llegado a Nueva York, donde el contrabando de jilgueros es ahora un gran negocio. No es sólo que se pueda ganar dinero apostándole al “gorjista” ganador, sino que también se pueden ganar buenas cantidades con el comercio de aves.Pero los jilgueros no son únicamente diversión y lucrativos concursos de gorjeo. Troy Miller, director de operaciones de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Nueva York, explicó en una declaración que el contrabando de aves podría llegar a ser un peligro para la agricultura estadounidense y la economía en general, ya que estos animales podrían introducir enfermedades como la gripe aviar.Un brote de gripe aviar en 2015 ocasionó daños equivalentes a 850 millones de dólares y se tuvieron que sacrificar cincuenta millones de pavos y pollos de criadero, sostuvo.