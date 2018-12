Padre de niña guatemalteca fue liberado provisionalmente

Nery Caal, padre de la niña guatemalteca de siete años que murió estando bajo arraigo de la Patrulla Fronteriza fue liberado provisionalmente por las aduanas migratorias de Estados Unidos, informó el influyente periódico Washington Post.Rubén García, fundador y director ejecutivo de Casa Anunciación —la organización de El Paso, Texas, que auxilia a los migrantes— señaló que el padre de la niña, Nery Caal, de 29 años, permanecía hospedado en uno de sus albergues.En tanto, familiares de la menor están pidiendo una “investigación objetiva y completa” sobre el deceso, dijo el sábado un representante de la familia.Mediante comunicado, los abogados de la familia cuestionaron los reportes de que, antes de cruzar la frontera, la menor, Jakelin Caal, llevara varios días sin agua ni comida, contradiciendo las declaraciones del Departamento de Seguridad Interna.Rubén García señaló que el padre de la niña, Nery Caal, de 29 años, dijo que ella estaba sana y no tenía condiciones preexistentes.“Él ha sido muy claro, muy consistente diciendo que su hija estaba sana, y su hija tenía muchas ganas de venir con él”, dijo García en rueda de prensa. Caal no estuvo presente en la conferencia de prensa y no ha hablado en público desde que su hija falleció el 8 de diciembre por deshidratación, shock e insuficiencia hepática.“La muerte de cualquier persona mientras esa persona se halla bajo arraigo de la Patrulla Fronteriza necesita ser investigada de forma completa y transparente”, se leía en el post. “Esta necesidad se duplica cuando la persona tiene siete años de edad”.Más de un día antes de que muriera, Jakelin, su padre y 161 otros migrantes centroamericanos cruzaron la frontera estadounidense a las afueras de Antelope Wells, Nuevo México, intentando entregarse a agentes de la Patrulla Fronteriza.En la versión sobre el deceso de Jakelin que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) subió a Facebook, la dependencia señaló que la niña no presentó señales de problemas de salud durante la revisión de rutina realizada cuando se detuvo a la menor y su padre.“En la revisión inicial no se reveló ninguna evidencia de problemas de salud. Durante la revisión, el padre negó que él o su hija estuvieran enfermos. La negativa se registró en la Forma I-779 que el padre firmó”, se dice en la cuenta de DHS. La forma estaba en inglés, pero agentes de CBP dijeron que unos agentes la tradujeron en forma oral.Los abogados de la familia señalaron en el comunicado ser “inaceptable” hacer que Caal firmara un documento en un idioma que él no entendía. Indicaron asimismo que las especulaciones falsas en torno a la muerte de la niña podrían “afectar” la investigación.

