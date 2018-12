Muerte de Jakelin destapa barreras de comunicación

Poco antes de que una niña guatemalteca de 7 años muriera bajo la custodia de oficiales federales de los Estados Unidos, su padre firmó un formulario que indicaba que su hija gozaba de buena salud. Pero no está claro cuánto entendió el hombre en el formulario, que fue escrito en inglés y le fue leído en español por agentes de la Patrulla Fronteriza.La muerte de Jakelin Caal destaca los desafíos de comunicación en la frontera de Estados Unidos y México cuando los agentes entran en contacto con un número creciente de migrantes que no hablan inglés ni español.El idioma nativo de su padre es la lengua maya conocida como Q'eqchi'. Su segunda lengua es el español. No está claro si se perdió algo en la traducción o si habría hecho una diferencia en salvar a Jakelin después de que los dos fueron detenidos y sometidos a un examen de salud en un tramo remoto de la frontera entre ambos países. Pero el caso plantea preguntas sobre el uso de formularios sólo en inglés por parte de la Patrulla Fronteriza.Todos los agentes están obligados a hablar español y reciben capacitación formal en español. Leer formas en español es a menudo suficiente para plantear preguntas básicas. Pero algunos otros migrantes de habla hispana informaron haber firmado documentos que luego dijeron que no entendían.Decenas de padres inmigrantes que fueron separados de sus hijos después de cruzar la frontera en la primavera dijeron que firmaron formularios en los que aceptaban ser deportados con el entendimiento de que sus hijos regresarían también, sólo para encontrarse deportados sin ellos. Muchos tuvieron que esperar meses antes de reunirse con sus hijos en sus países de origen.Jakelin y su padre, Nery Gilberto Caal Cuz, formaban parte de un grupo de 163 inmigrantes arrestados el 6 de diciembre cerca de un cruce fronterizo en Nuevo México. Horas más tarde, los colocaron en un autobús hacia la estación de la Patrulla Fronteriza más cercana, pero Jakelin comenzó a vomitar y finalmente dejó de respirar. Más tarde murió en un hospital de El Paso, Texas.Funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron el viernes que los agentes hicieron todo lo posible para salvar a la niña, pero que no había tenido comida ni agua durante días. Dijeron que el examen inicial no mostró evidencia de problemas de salud, y su padre les habló en español y firmó un formulario que indicaba que se encontraba bien de salud.Los abogados en Texas que representan a Caal criticaron a los funcionarios estadounidenses por pedirle que firmara el Formulario I-779, que hace una serie de preguntas con casillas de verificación de “sí” o “no”. En la sección de comentarios adicionales en el formulario se escribió “tiene buena salud”.“Es inaceptable que cualquier agencia gubernamental tenga a personas bajo custodia firmando documentos en un idioma que claramente no comprenden”, dijeron los abogados en un comunicado.La familia también disputó las cuentas ofrecidas por los funcionarios de Estados Unidos de que la niña caminó durante días en el desierto sin comida ni agua antes de cruzar. Los abogados del padre dijeron que Caal cuidó a su hija, le dio suficiente agua y comida, y ella parecía gozar de buena salud.La familia de Jakelin está solicitando una investigación “objetiva y exhaustiva” para determinar si los funcionarios cumplieron con los estándares de detención de niños.Funcionarios de la Patrulla Fronteriza no respondieron de inmediato a la declaración de los abogados de la familia. El padre, que se hospeda en un refugio en El Paso, Texas, ha pedido privacidad.Las autoridades están realizando una autopsia para determinar la causa de muerte de la niña. Los resultados se esperan en aproximadamente una semana, dijo Tekandi Paniagua, el cónsul guatemalteco en Del Río, Texas.Paniagua, quien habló con el padre de Jakelin, dijo que los dos habían caminado con los otros migrantes durante unos 90 minutos antes de cruzar y Caal le dijo que no tenía ninguna queja sobre cómo los agentes lo trataron a él y a su hija.Caal habla español escasamente. En su empobrecida aldea en Guatemala, el español sólo se necesita de manera ocasional, como cuando la comunidad se ocupa de las escuelas y la atención médica o para el trabajo, dijo Paniagua.Se hablan más de dos docenas de lenguas en Guatemala, y el Consulado trata de enviar intérpretes lo antes posible para ayudar a los inmigrantes detenidos, dijo Paniagua. Pero a veces, cuando llegan allí, los migrantes ya han firmado formularios.“Preguntaremos, '¿Hablas español?' Y ellos dirán que sí”, dijo. “Entonces preguntaremos, '¿Pero entiendes el español?' y a menudo dicen: 'No, necesito un intérprete'”.Caal le preguntó al Consulado guatemalteco en Texas, que se había acercado a él, si podía ver a su hija por última vez antes de que su cuerpo fuera enviado de regreso a su tierra natal. Esa solicitud provocó arreglos especiales en una funeraria privada el viernes, cuando se despidió de Jakelin.El Consulado le preguntó si quería un intérprete que pudiera explicarlo todo, incluida la repatriación de su cuerpo, en Q'eqchi.Caal dijo que sí. Después de escuchar al intérprete, dijo Paniagua, él agradeció al Consulado y dijo que “se sentía más cómodo en su propia lengua”.