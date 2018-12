Senador Rodriguez 'en la mira' por apoyar preservación de Barrio Duranguito

Un foro moderado por el senador por el Distrito 29, José Rodríguez, para promover la conservación del Barrio Duranguito, lo ha puesto en el centro de una controversia entre legisladores locales, ya que ahora es acusado por un comisionado del Condado de no trabajar en favor de la comunidad.Dicho foro, al que acudieron más de 170 personas, con la intención de frenar la demolición de inmuebles en Union Square, considerado por grupos de preservación como “la cuna de El Paso” y que fue moderado por el senador Rodríguez y el petrolero jubilado JP Bryan, tuvo la participación de 5 oradores de prestigio. Sin embargo ahora el evento está siendo opacado por la desaprobación pública que Vince Pérez, comisionado del Condado de El Paso por el Precinto 3, hizo sobre el apoyo del senador respecto a esta controversia.Esto debido a que el senador Rodríguez extendió una invitación de participación a miembros del Cabildo de El Paso y de la Corte de Comisionados del Condado, a la que Pérez respondió negativamente.“Desafortunadamente, sus esfuerzos recientes para trabajar activamente contra todos los miembros titulares del Cabildo de la Ciudad en este ciclo electoral han erosionado la confianza de muchos funcionarios locales con respecto a su liderazgo y su capacidad para promover las prioridades legislativas de nuestra comunidad en Austin”, afirmó Pérez en la misiva que fue hecha pública ayer y de la cual confirmó su existencia la oficina del senador.“Carece de tacto hacer campaña contra representantes locales en su propio distrito, sólo el invitarlos a un foro moderado por un individuo que donó 20 mil dólares para su expulsión, sin hacer ningún intento de reconciliar diferencias y avanzar hacia el mejor interés de nuestros constituyentes”, agrega el comisionado.El foro en cuestión precisamente fue moderado y auspiciado por Bryan, quien ha apoyado la batalla legal que sostiene en los juzgados el grupo que busca la preservación del Barrio Duranguito, donde destaca la figura del historiador Max Grossman. Al foro, que presentó opciones a la demolición de los inmuebles, asistió la representante Alexsandra Annello, del Distrito 2 de la ciudad. “Ningún senador de El Paso, en la memoria reciente, ha tomado los pasos como usted para destituir a tantos líderes locales en su propio distrito senatorial. Desafortunadamente, su decisión de oponerse activamente a los líderes municipales locales sólo ha sembrado división y discordia”, sostiene Pérez.“Es difícil concebir que después de estos esfuerzos usted conserva cualquier capacidad para unir a nuestra comunidad en cualquier tema, y mucho menos en el futuro del Centro de la ciudad”, sostuvo el comisionado, quien está casado con la representante Claudia Ordaz, del Distrito 6 del Cabildo de El Paso.A pesar de la dureza de los conceptos vertidos por Pérez, el senador Rodríguez se pronunció por evitar cualquier confrontación, y enfocarse a proyectos en pro de la comunidad.“El comisionado está tratando de crear un problema donde no hay uno. Francamente no vale la pena gastar tiempo en esto”, dijo el senador tras la publicación de la carta de Pérez. “Nuestra oficina del Senado ha estado ocupada recolectando miles de balones de futbol y tarjetas para los niños detenidos en Tornillo. Hemos recolectado y procesado 2 mil 554 pelotas y miles de tarjetas navideñas hechas por estudiantes de los Distritos Escolares de Socorro, Ysleta, Canutillo y San Elizario, así como Austin, Waco, Michigan y Nueva Jersey”, sostuvo el edil.Agregando que “también hemos estado trabajando en otras iniciativas de la comunidad como organizar el Foro de Preservación, llevado a cabo el sábado pasado, una campaña general para solicitantes de asilo que esperan en Juárez y preparar la próxima sesión legislativa, que comienza en enero”. Rodríguez afirmó que ya ha presentado 42 proyectos de ley y resoluciones conjuntas, incluidos varios para el Condado.

