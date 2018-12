Para Ericka Michelle de la Rosa, de 28 años, el pasado viernes no fue un día cualquiera.Como madre, esposa y estudiante fue el resultado del esfuerzo y dedicación que comenzó en agosto del 2016 al decidir continuar sus estudios preuniversitarios para convertirse en una enfermera certificada.Y es que el haber graduado y obtenido su título en Estudios Multi Disciplinarios en El Paso Community College la llenó de orgullo al igual que a su familia.“Este es el primer paso de una gran carrera que siempre soñé tener”, dijo la recién graduada con palabras entrecortadas mientras sentía un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos luego de salir de la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Don Haskins, de UTEP.Para ella, el proceso académico no fue fácil, pues al mismo tiempo tuvo que cumplir con las responsabilidades de ser madre y esposa.“Quiero enseñarles y demostrarles a mis hijas que todo es posible, todo se puede lograr en esta vida sin importar lo que haya en frente. Si se puede”.Explicó que por motivos personales y familiares dejó sus estudios durante casi 10 años, justo al concluir su preparatoria en Ysleta High School, ubicada en el Valle Bajo.“Dejé la escuela todos esos años pero nunca desapareció mi vocación por ser una gran enfermera y hace dos años decidí reiniciar mis estudios”.Con humildad y agradecimiento, dijo que este logro no hubiera sido posible sin la ayuda de sus padres, su esposo y sus hijas, que son su inspiración.Vestida con su toga y birrete y mostrando orgullosa su Constancia de Estudios que acredita que concluyó con éxito su Grado Asociado la nueva profesionista dijo sentirse lista para continuar la segunda fase en la Universidad de Texas en El Paso.“Mi meta es ser una enfermera titulada y espero en un año y medio hacer realidad ese sueño”, expresó mientras dirigía su mirada a su esposo Juan y a sus hijas Alexandra, Mía y Arianna de 10, 7 y 3 años respectivamente.Recordó que al escuchar su nombre en el auditorio, ante los más de 800 compañeros graduandos, y recibir su certificado de manos del doctor William Serrata, presidente de EPCC, sintió una emoción especial jamás experimentada.“Sé que no será fácil pero estoy segura que dentro de un año y medio me convertiré en esa profesionista que siempre he querido ser”, afirmó la aspirante a enfermera, quien logró obtener su título siendo madre, estudiante y con un empleo de tiempo completo.

