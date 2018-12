Enfrenta Gobierno parálisis por muro

Washington, D.C.— La Casa Blanca y una serie de agencias federales han comenzado los preparativos avanzados para un cierre parcial del Gobierno, ya que el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso parecen poco dispuestos a resolver su lucha por un muro fronterizo antes de que algunos fondos gubernamentales dejen de fluir al final de la semana.Los líderes del Partido Republicano están luchando para encontrar una alternativa a corto plazo que podría evitar un cierre, que comenzaría el 22 de diciembre sin un acuerdo. Pero los funcionarios de la Casa Blanca señalaron a los legisladores el viernes que probablemente no apoyarían una medida provisional de una o dos semanas. Algunos republicanos en el Congreso apoyan tal “resolución continua”, pero el rechazo de la Casa Blanca ha aumentado dramáticamente las probabilidades de un lapso de gasto.“Podríamos ir por el camino a ninguna parte”, dijo el presidente de Asignaciones del Senado Richard Shelby, R-Ala. “Tendremos una ‘resolución continua’ en lugar de un cierre, espero”.Varios expertos en presupuesto creen que un cierre parcial, que afectaría a las agencias que administran la aplicación de la ley, la seguridad nacional, la vivienda y otros programas, podría prolongarse durante días, si no semanas. Esto se debe en parte a que Trump cree que los últimos días del Congreso existente son su mejor oportunidad de obtener 5 billones de dólares en fondos para construir parcialmente un muro a lo largo de la frontera con México. A principios de enero, los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes, dándoles más control sobre el proceso.Múltiples agencias y altos funcionarios de la administración se están preparando para la posibilidad de que aproximadamente una cuarta parte del Gobierno, y más de un tercio de los trabajadores federales, puedan quedar sin fondos.Las agencias en sí están proporcionando escasa información sobre lo que harán si caduca su financiamiento, y con el plazo por cumplirse los próximos días, sigue habiendo confusión sobre lo que realmente sucedería con un cierre parcial del Gobierno.“No vamos a especular sobre ningún posible cambio en las operaciones del Gobierno”, escribió en un mensaje de texto Jerry Willis, portavoz del parque nacional que abarca la Estatua de la Libertad. Refirió las preguntas al Servicio de Parques, donde otro portavoz escribió un mensaje idéntico en respuesta a una investigación.Hay falta de claridad en todos los frentes justo antes de las vacaciones de Navidad y mientras los demócratas se preparan para tomar el control de la Cámara de Representantes, lo que demuestra cómo podría ser la transición al poder el próximo año.Trump y algunos de sus aliados conservadores en el Capitolio consideran que esta es su última y mejor oportunidad de cumplir con el muro prometido por mucho tiempo antes de que pierdan su control sobre el poder, y se muestran reacios a dejar pasar el momento.Pero los demócratas no sienten la presión de ceder ante las demandas de Trump semanas antes de que asuman el control de la Cámara.Al mismo tiempo, varios republicanos se están encogiendo ante la posibilidad de que sus dos años en el control del Congreso y la Casa Blanca podrían terminar, vergonzosamente, en un cierre parcial del gobierno que comandan.Al margen, los republicanos de rango están instando a Trump y los líderes demócratas a encontrar un compromiso entre las demandas de Trump de 5 billones para su muro fronterizo –a pesar de que durante mucho tiempo afirmó que México pagaría por ello–, y la insistencia de los demócratas en que gastarán no más de $ 1.3 billones.“Lamento que estemos en esta situación, porque los estadounidenses se merecen algo mejor de ambos lados”, dijo el representante Tom Cole (R-Okla). “Todos los que están a nivel de liderazgo, e incluyo al presidente y los demócratas, están poniendo sus intereses políticos por delante de una solución, y por delante de lo que es bueno para el pueblo estadounidense. Y, saben, no es de extrañar que a la gente no le guste”.Cerca de 800 mil de los 2.1 millones de empleados federales en todo el país se verían afectados ya que sus oficinas perderían fondos para operar. De acuerdo con los asesores del Capitolio y los planes de contingencia que las agencias han presentado ante la Oficina de Administración, alrededor del 40 por ciento de ellos serían enviados a sus casas sin paga, y el resto se quedaría en el trabajo porque su trabajo se considera esencial para el funcionamiento del Gobierno.Las agencias federales que se quedarán sin fondos debían ser notificadas el viernes para comenzar a activar sus planes de contingencia. El plan proporciona los panoramas de cómo se vería un cierre parcial, incluso cuando la administración ha emitido poca orientación pública.La Casa Blanca y el Congreso tendrán que llegar a un acuerdo para aumentar o suspender el límite de la deuda en algún momento el próximo año, y Trump aún no ha tenido que hacer esto en un momento en que los demócratas tenían control sobre una cámara del Congreso.Los mercados financieros pueden volverse muy inestables cuando Washington vacila sobre el aumento del límite de la deuda, y Trump, antes de convertirse en presidente, sugirió que no se debe aumentar el límite de la deuda.Incluso un cierre parcial costaría a los contribuyentes cientos de millones de dólares en pérdida de productividad, y es probable que los empleados federales reciban un pago por quedarse en casa. Otros gastos relacionados con el cierre incluirían los ingresos por honorarios y costos que cobran a los contratistas por órdenes de detención de trabajo, por ejemplo.“Obviamente, queremos evitar un cierre del Gobierno, pero si observan cuáles serían las consecuencias en el mundo real, creo que este cierre sería diferente porque hemos financiado a la mayor parte del Gobierno, porque el presidente Trump ha dicho que se asegurará de que sea esencial y los servicios continúan”, dijo el representante Richard Hudson (R-N.C.). “No creo que el pueblo estadounidense sienta un impacto de esto como lo pudo haber tenido en el pasado. También creo que lo más importante es que tenemos que asegurar nuestra frontera Sur porque tenemos una crisis de seguridad nacional allá”.Los empleados que son llamados a trabajar durante un cierre reciben un pago pero no hasta que el Gobierno vuelva a abrir.El Departamento de Seguridad Nacional mantendría el 85 por ciento de sus 300 mil empleados en el trabajo, en gran parte porque cumplen con la ley y las funciones de cumplimiento de la ley de inmigración que se consideran esenciales durante un cierre. Por lo tanto, los inspectores de seguridad del aeropuerto, la Guardia Costera, los agentes de la Patrulla Fronteriza y los agentes de Inmigración y Control de Aduanas vendrían a trabajar, aunque su pago podría retrasarse.