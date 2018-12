Washington– Con una serie de investigaciones cada vez más cerca de la Oficina Oval, el presidente Donald Trump y su abogado soltaron una serie de nuevos ataques el domingo contra los investigadores en los que cuestionaron su integridad mientras negaban terminantemente la posibilidad de una entrevista entre el fiscal especial y el mandatario.Trump y Rudy Giuliani utilizaron Twitter y entrevistas televisadas para una serie de andanadas contra el fiscal especial Robert Mueller y los fiscales federales en Nueva York. Giuliani dijo que estaba “asqueado” por las tácticas utilizadas por Mueller en su investigación de la injerencia electoral rusa, como una serie de acuerdos de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn, bajo el cargo de mentir a investigadores federales.Trump, dijo Giuliani, no dará una entrevista al equipo de Mueller.“Son una broma”, dijo Giuliani en el programa periodístico “Fox News Sunday”. “Sobre mi cadáver, pero, sabes, podría estar muerto”, agregó.El fiscal especial, quien investiga los posibles lazos entre la campaña de Trump y Rusia, sigue pidiendo una entrevista con el presidente. El mes pasado, la Casa Blanca envió por escrito las respuestas a las preguntas del fiscal especial sobre la posible colusión. La Casa Blanca se ha negado a contestar preguntas sobre la posible obstrucción de la justicia.Giuliani dijo con sarcasmo que lo único que les faltaba preguntarle al presidente era sobre “varias multas viales sin pagar de aquella noche, en 1986, ‘87, que no se han explicado”.La investigación del fiscal especial ha generado acusaciones y duros acuerdos de culpabilidad de los subordinados de Trump, mientras mantiene el suspenso sobre si el presidente –“Individuo 1” en la jerga legal de Mueller– terminará acusado de algún delito.La semana pasada su abogado personal, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años en prisión por admitir que dio dinero para silenciar a dos mujeres que supuestamente tuvieron encuentros sexuales con Trump. Los fiscales y Cohen dicen que lo hizo bajo la instrucción del presidente, algo que Trump y Giuliani niegan.

