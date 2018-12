“Todos extrañaremos a Joe durante esta próxima sesión y oraremos por su pronta y completa recuperación”, dijo Turner.









El representante estatal Joe Pickett de El Paso dejará su cargo a partir del 4 de enero del 2019.Pickett, un demócrata, hizo el anuncio el sábado por la mañana de que renunciará después de haber servido en la Cámara de Texas desde 1995 representando al Distrito 79, que abarca el Este de El Paso. En una declaración escrita precisó que se enteró de que tenía cáncer justo antes del inicio de la Sesión Legislativa de 2017 y que desde entonces ha buscado tratamiento para la enfermedad.“En las últimas semanas, me he enterado de problemas adicionales que debo abordar”, dijo Pickett en un comunicado. “Probablemente podría continuar en un nivel de trabajo reducido mientras me someto a un tratamiento, pero he estado allí y he hecho eso”.Y agregó: “Necesito curarme completamente esta vez. Me dicen que soy lo suficientemente fuerte en lo físico como para que mi recuperación sea más rápida que la mayoría. Mi cuerpo y mi mente necesitan un descanso”.Pickett no enfrentó a ningún oponente en las elecciones generales este año, ganando la reelección en noviembre con el 100 por ciento de los votos. En su escrito explicó que devolverá las recientes contribuciones de campaña a la luz de su próxima salida de la Legislatura.Durante la Sesión Legislativa de 2017, Pickett ocupó el lugar número 11 de mayor antigüedad en la Cámara de Representantes de Texas y se desempeñó como presidente del Comité de Regulación Ambiental. Anteriormente, presidió otros comités de la Cámara de Representantes durante su mandato, incluidos los Comités de Transporte, Defensa y Asuntos de Veteranos, y los Comités de Seguridad Nacional y Seguridad Pública.“A la gente de El Paso que confió en mí y me apoyó durante 12 sesiones regulares y 13 sesiones especiales, ¡Gracias de todo corazón!”, dijo Pickett. “Ha sido un honor y un privilegio servir a mi comunidad y al estado de Texas en general. No lo hice solo, mi familia y mis amigos estaban en el viaje conmigo. Saben quiénes son y les agradezco a todos. ¡Realmente ha sido emocionante, memorable y un viaje salvaje!”.En un tuit, el presidente del grupo parlamentario demócrata de la Cámara de Representantes estatal, Chris Turner, de Grand Prairie, elogió a Pickett por su “conocimiento y experiencia en una gran cantidad de temas”.En breve su vida….Joseph C. ‘Joe’ PickettMiembro de la Cámara de Representantes de Texas por el Distrito 79Asumió el cargo el 3 de enero de 1995, tras derrotar a Pat HaggertyFue regidor en el Cabildo de El Paso, electo en 1991. Sirvió dos años en el cargo.Además de político es empresario en bienes raíces y autor de libros para niños.