Niña migrante brincaba de gusto al saber que iría a EU

Jackelin Caal Maquin saltó de gusto cuando su padre le dijo que iban a salir del poblado pobre de Guatemala en donde vivían para ir a Estados Unidos. Cuando el resto de su familia los despidió, nadie se imaginó que la niña de 7 años no regresaría viva, según publica el sitio de noticias CNN en su sitio de internet.Caal murió la semana pasada después que agentes de la Patrulla Fronteriza la detuvieron junto con su padre en el desierto de Nuevo México. Su muerte, que se dio a conocer este jueves, ha generado dudas en los miembros del Congreso y en algunos activistas, respecto a la manera como son tratados los migrantes en la frontera.El inspector general del Departamento está investigando la muerte y dijo que sus hallazgos serán dados a conocer públicamente.Mientras el resto de su familia llora su muerte a unas 2 mil millas de retirado, su padre, Nery Gilberto Caal de 29 años, se encuentra en un albergue para migrantes en El Paso, Texas.Un corazón blanco improvisado con el nombre completo de Jakelin fue colocado frente a la casa de la familia en la remota comunidad Maya Q’eqchi de Raxruhá en la región de Alta Verapaz.“Realmente nos duele”, le comentó Domingo Caal, el abuelo de la niña, a CNN en Español. “Honestamente, es difícil aceptarlo”.Jakelin era la segunda de cuatro hijos, cuyas edades oscilan de los 6 meses a los 8 años. Ella era feliz y estaba bien de salud a pesar de los problemas financieros de la familia. Caal comentó que el padre de Jakelin decidió salir de ese lugar porque se sentía frustrado por vivir en la extrema pobreza.“Él quería trabajar y dijo que lograría una mejor vida allá”, expresó Caal.Jakelin y su padre viajaron por lo menos una semana y pasaron su cumpleaños en el camino, dijo su familia.El 6 de diciembre, cuando llegaron al desierto de Nuevo México, formaban parte de un grupo de 163 migrantes que fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza a media milla al sur del puerto de entrada Antelope Wells, según informó el CBP.Los inmigrantes incluían aproximadamente 50 menores no acompañados.Cuatro agentes interrogaron al grupo y los revisaron en busca de signos de peligro para determinar si necesitaban atención médica. En la revisión inicial, los oficiales dijeron que no tenían problemas de salud.El padre de Jakelin también declaró que la niña estaba bien de salud en un formato del gobierno.“Nuestros agentes casi siempre son rebasados en número en medio de la noche”, les comentó un oficial del CBP a los reporteros durante una conferencia telefónica de este viernes.“No había indicios de que hubiera una falta de atención que arrojara este resultado. Se les hicieron unas preguntas y las observaciones fueron que no había indicios de que ella tuviera algún problema de salud”.

