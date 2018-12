Exigen cierre de albergue en Tornillo

Tornillo— Han pasado seis meses desde que un grupo de legisladores se unió a cientos de personas aquí para protestar en un centro de inmigración para menores indocumentados que se había erigido días antes en esta pequeña comunidad agrícola.Desde entonces, el gobierno del presidente Donald Trump ha intentado disuadir a los inmigrantes de buscar asilo a través de órdenes ejecutivas y una mayor aplicación de la ley en los puertos de entrada, desplegó tropas en servicio activo en la frontera y solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que finalmente elimine el programa, creado durante la era de Obama, conocido como Acción Diferida Para Llegadas en la Infancia, o DACA.Sin embargo, en ese mismo período de tiempo, la población en el centro de detención ha crecido silenciosamente de unos cientos a unos 2 mil 800, según el representante federal Beto O’Rourke. El demócrata de El Paso regresó a Tornillo el sábado para encabezar a una delegación de legisladores por un recorrido las instalaciones, con el fin de tratar de averiguar qué es lo próximo para los jóvenes detenidos allí.Pero el grupo también estaba allí para transmitir un mensaje a los grupos de derechos de los inmigrantes y sus partidarios que asistieron: no se rindan.“La presión pública que ustedes ejercieron después del Día del Padre fue lo que terminó con la práctica de la separación familiar, necesitamos que esa misma presión se aplique a esta administración para cerrar Tornillo”, dijo O’Rourke, refiriéndose a la anterior política federal. que resultó en la separación de los niños inmigrantes indocumentados de sus padres. La política se suspendió temporalmente después de una protesta pública.Originalmente, se pensó que el centro de detención en Tornillo, conocido como una “ciudad de tiendas de campaña” por los críticos, era una solución temporal que no se necesitaría durante más de 30 días. Eso es lo que dijo el comandante del incidente que supervisa las operaciones allí en junio. Pero el contrato con los operadores de las instalaciones se ha extendido varias veces desde entonces, y le costó a los contribuyentes alrededor de $ 144 millones hasta noviembre.Los otros miembros del Congreso, todos demócratas, que recorrieron las instalaciones con O’Rourke –los senadores Mazie Hirono, de Hawaii, Tina Smith, de Minnesota y Jeff Merkley, de Oregon, así como la representante Judy Chu de California– dijeron que alrededor de 800 niños detenidos tenían patrocinadores listos y esperando recibirlos. Pero Hirono dijo que esos patrocinadores aún se someten a una verificación de antecedentes y huellas dactilares antes de que liberen a esos niños.“Está haciendo dos cosas, está creando un tremendo retraso en la aprobación de estos patrocinadores”, dijo. “Y creo que tiene un efecto escalofriante en la presentación de patrocinadores porque esta información, y muchos de los patrocinadores son indocumentados, se comparte con [Inmigración y Control de Aduanas] y lo que hace ICE es deportar personas”.O’Rourke dijo que 170 de esos posibles patrocinadores fueron arrestados, y la mayoría de ellos no tenían antecedentes penales.“Mi solicitud al contratista fue que no renueve el contrato a menos que HHS deje de compartir información con ICE”, dijo O’Rourke. “No hay razón para gastar $ 144 millones en el futuro y mantener a estos niños encerrados”.El contrato actual expirará el 31 de diciembre y O’Rourke dijo que no está claro qué pasará con los niños allí si no se renueva.Funcionarios de la agencia federal de Servicios Humanos y de Salud, quienes supervisan las políticas de la administración de Trump para menores no acompañados, dijeron en un correo electrónico que no monitorean su correo electrónico de solicitud de medios en días festivos o fines de semana. Pero una hoja informativa de la agencia sobre Tornillo confirmó que hay cerca de 2 mil 800 menores en la instalación, el 21 por ciento de los cuales son mujeres. Desde que fue creado el albergue, alrededor de 6 mil niños fueron enviados allí y más de 3 mil 100 ya fueron liberados.