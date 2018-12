Juarense persigue la oportunidad en EU

Travis Air Force Base, Ca.– Si le preguntamos a Adrián Gómez, piloto de Primera Clase, en dónde está su casa, podríamos recibir dos respuestas.Gómez se mudó de Ciudad Juárez, México, a El Paso, Texas, cuando tenía 15 años, ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuando tenía 18 años, después de concluir la preparatoria.Durante el tiempo que ha estado en servicio, su dedicación lo ha posicionado como un miembro vital, tanto de la misión que tiene su base y a mayor escala, de la población de inmigrantes en la que se ha desempeñado como voluntario para obtener el título de “piloto”.Gómez es un técnico de medidas de precisión del equipo de laboratorio del Sexagésimo Escuadrón de Mantenimiento, un trabajo que es muy adecuado entre el papel que desempeña en la Fuerza Aérea y su intento a largo plazo de obtener un Doctorado en Física Nuclear.En Juárez, la oportunidad de obtener una educación superior no era una opción.“La razón principal por la que vine a Estados Unidos fue que no tenía la oportunidad de continuar estudiando en una escuela privada en México”, comentó Gómez.“Debido a que no podía continuar mis estudios allá, mis padres vieron la oportunidad de enviarme a Estados Unidos, así que lo pude hacer y pude elegir lo que quería para mi vida”, señala.Además de las limitaciones que Gómez experimentó académicamente al vivir en Juárez, una ciudad en donde ocurrieron 23 mil homicidios en el 2016, soportaba un constante estado de peligro.“Cuando uno va creciendo en Juárez realmente no piensa en el desorden, la injusticia ni la corrupción como algo irregular o imposible de suceder porque lo ve todos los días”, dice.“Ya sea que lo viva uno o lo vea en los medios de comunicación. Con eso no quiero decir que el concepto de la muerte es normal, sino que es un evento que sucede frecuentemente. Realmente nadie se da cuenta qué tan presente está la violencia hasta que alguien de nuestra familia lo sufre”, afirma.Para Gómez, esa realidad ocurrió temprano en su vida cuando la tragedia llegó a su casa.“Una de las experiencias que encapsularon mi vida en Juárez fue el día en que un sicario asesinó a mi abuelo”, comentó Gómez. “Tristemente, ése es uno de los eventos que encapsularon el tiempo que viví allí. Aun cuando la ciudad tiene cosas positivas como gente cálida, una sensación de orgullo y el hecho de que es en donde crecí, la idea de vivir en Juárez fue esfumándose después de ese momento”.No pasó mucho tiempo después que Gómez se mudó al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México, a El Paso. Tratando de lograr un futuro más brillante, Gómez, quien sólo tenía 15 años en ese momento, encontró un nuevo tipo de barrera qué superar.Al haber vivido en México durante sus años de formación, la pronunciación de ciertas palabras en inglés dio lugar a cierta dificultad cuando trataba de comunicarse con sus compañeros.“El hecho de que tengo un acento, que es claramente notable, ha sido uno de los problemas que he tenido”, comentó Gómez. “La circunstancia más común que encuentro siempre que voy a un nuevo lugar es que algunas personas no reconocen mi acento. Eso los hace pensar que me estoy burlando de ellos, por lo que, actúan de una manera no muy amable”, dice.De acuerdo a un reporte de Derechos Humanos Primero, los delitos de odio asociados con la xenofobia, o el intenso o irracional disgusto o temor contra personas de otros países, están a la alza.Para Gómez, el instinto que algunas personas sienten para alinear a otras representa una oportunidad para enseñar, no para odiar.“No los culpo por su manera de pensar porque sólo se trata de la ignorancia de otras culturas o el temor a lo que es diferente”, aseguró Gómez. “Así que, he tratado de compartir mi cultura con ellos. Cuando las personas se conocen mejor unas a otras y se toman el tiempo para entender de dónde vienen los demás, esa ignorancia y la manera de pensar usualmente desaparecen”, agrega.En su taller, Gómez experimenta una adversidad similar, aunque a través del lente de una población que muestra mucha más aceptación.Gómez asegura que aquellas personas que ha conocido en la Fuerza Aérea usualmente entienden más y son abiertos con personas de diferentes culturas que los que ha conocido en el mundo civil.Una correlación que su supervisor, el sargento de tecnología Benjamín Lockwood, quien es oficial no comisionado de análisis de ondas, atribuye al gran número de aviadores de la Fuerza Aérea que han emigrado de otros países.“La Fuerza Aérea es una fuerza total”, comentó Lockwood. “Estamos integrados por muchas personas diferentes y de muy variados antecedentes y eso habla de nuestra fortaleza”.Para Lockwood, la cultura en la Fuerza Aérea fomenta la fortaleza mutua, no la debilidad. Es un valor en el que Lockwood ha trabajado para nutrir al Sexagésimo Escuadrón de Mantenimiento.“Les puedo decir que en algunas ocasiones existe una barrera del idioma entre Gómez y otros pilotos en nuestro taller”, explicó Lockwood.“Aunque ellos siempre se toman el tiempo para entender lo que Gómez necesita y lo ayudan de cualquier manera que pueden. Estoy orgulloso del apoyo que mis aviadores se proporcionan unos a otros y por extensión, a la misión”, agrega.Pese a los peligros y sacrificios que Gómez ha experimentado, comentó que tiene esperanza en el futuro, y espera que aquellos que tratan de seguir sus pasos se sientan alentados por sus experiencias y puedan comprometerse con ellos mismos y con lo que desean ser.“Me siento afortunado de tener la oportunidad de ser lo que quiero, y esa oportunidad la tengo todos los días”, aseguró Gómez. “Nuestra vida es la única que se va a elevar hasta el punto en donde la coloque nuestra personalidad. A pesar de que suene como un cliché, el dicho sigue siendo cierto: el cielo es nuestro límite”, concluye.