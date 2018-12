Piden activistas respuestas por fallecimiento de inmigrante

Con pancartas en mano con que denunciaron la política migratoria del presidente Donald Trump y la exigencia de una investigación seria y transparente en la muerte de la niña guatemalteca Jakelin Caal Maquin, cerca de un centenar de integrantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos –BNHR– encabezados por su dirigente Fernando García realizaron una protesta en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte.Los manifestantes exigieron al Gobierno federal 3 demandas específicas: una investigación transparente, parar el programa Cero Tolerancia y que se explique el porqué de la demora de informar sobre la muerte de la menor.“Hay mucha rabia sobre todo por el hecho de que alguien como la niña guatemalteca Jakelin, de 7 años haya muerto debido a la política anti inmigrante del presidente Trump. No nos queda ninguna duda de que el presidente Trump es el responsable de esta muerte”, afirmó García.Explicó que el rechazó a la solicitud de asilo a los que huyen de sus países en busca de una mejor calidad de vida, por los puertos de entrada los ha obligado a intentar el cruce por el desierto o el río, lo que expone que sus vidas corran el riesgo de morir.“A los que vienen a pedir asilo político o refugio a mitad de puente los rechazan y varios de ellos los rechazan varias veces y cuando no, los ponen en una lista de espera donde les marcan un número en la mano. Eso es terrible por lo que yo creo que muchas familias se cansaron de eso y se fueron a cruzar por el desierto”, expresó el líder de BNHR.Explicó que la muerte de la menor fue a consecuencia de esa política anti inmigrante donde su padre junto con otras personas intentaron cruzar pero ahí fue donde los arrestaron y bajo esas circunstancias pasaron 7 u 8 horas en las cuales no sabemos qué paso.Expresó que ellos sabían que tarde o temprano esto iba a ocurrir puesto que las muertes han estado presentándose constantemente a lo largo de la frontera.En los dos últimos años en las detenciones tanto de ICE como de la Patrulla Fronteriza suman 19 más las cerca de 500 que ocurren cada año. “Esto es terrible esto es una tragedia, una crisis de derechos humanos aquí en al frontera”.Denunció que el presidente Trump ha demostrado su inhumanidad y falta de respeto a los migrantes al considerarlos criminales, violadores y que no merecen respeto.“La pelota está ahora en la sociedad de los Estados Unidos .¿Cómo vamos aceptar a un presidente que justifica estas muertes. Es una burla para todos nosotros”, dijo tras recordar la separación de niños, muro fronterizo, despliegue de soldados en la frontera. “Ya no es lo duro sino lo tupido”.El dirigente indicó que inició una investigación por parte del inspector de seguridad nacionalSin embargo dijo sentir temor debido a que ellos mismos protegen a los agentes, por lo que piden que sea el Departamento de Justicia quien la lleve a cabo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.