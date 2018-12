Gracias al programa Health Professions Academy (HPA), la paseña Cameryn Cháirez se graduará este sábado como enfermera, después de adelantar créditos y cursar 16 meses intensivos en el Centro de Ciencias para la Salud del Texas Tech.“Fueron 16 meses muy demandantes y extenuantes, tuve incluso que dejar mi trabajo de medio tiempo para poder enfocarme de lleno en mis estudios”, afirmó Cháirez.El HPA ha demostrado su efectividad en casos como el de Cameryn, que se acercó al programa cuando era estudiante de Socorro High School.“Desde muy pequeña yo ya sabía que iba a dedicarme a una carrera en el ramo de la medicina, y no hace mucho que yo jugaba futbol y era una estudiante normal en Socorro, pero el HPA me dio la oportunidad de conocer muy bien el campo en el que inicio ahora una nueva etapa profesional en mi vida”, sostuvo Cháirez.El llamado que la nueva enfermera tuvo a temprana edad, fue apoyado por su familia, y por el programa académico, mismo que rindió los frutos esperados en las diferentes fases de su educación.El Health Professions Academy es más que un programa de high school ya que en realidad es considerado como una sociedad entre el Distrito Escolar Independiente de Socorro, y las universidades y centros de enseñanza que imparten carreras relativas a las ciencias de la salud.“Yo era una niña cuando mi hermano se laceró un dedo, y fui yo quien le proporcionó auxilio, la sangre no me espantó y quise darle el mismo cuidado que ahora quiero proporcionarle a los pacientes que trataré ya como una enfermera titulada, ésta es mi vocación, pero el HPA me dio las bases para ser una profesional”, afirmó Cameryn.El programa dual de HPA ofrece instrucción en salones de clase, así como experiencia que enfrenta a los estudiantes al rigor del trabajo de centros universitarios dedicados a profesiones relacionadas al cuidado de la salud.“Tras graduar de high school inicié mis clases en El Paso Community College y ya con estas bases cursé mis 16 meses intensivos en el Texas Tech, pero por supuesto que voy a buscar especializarme”, sostuvo la graduanda de una de las profesiones con mayor demanda a nivel nacional.Cubrir la necesidad de enfermeras es uno de los objetivos del sistema de HPA, que está diseñado para que sus egresados puedan desarrollarse en centros hospitalarios de manera inmediata, después de su graduación.“Voy a aplicar para la sala de emergencias del UMC (University Medical Center) porque mi propósito es quedarme en El Paso, sé que hay gran necesidad de enfermeras en otras partes, pero yo prefiero estar aquí, desarrollarme en la ciudad donde nací y crecí”, sostuvo Cháirez.Para mayor información sobre el programa HPA, los interesados pueden consultar el sitio web: sisd.net

