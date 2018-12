El representante federal Beto O'Rourke dijo el viernes que su futuro político no será dictado por la decisión de su compañero demócrata Julián Castro de considerar seriamente una candidatura a la Casa Blanca.“Creo que es algo positivo para Estados Unidos que él pueda ofrecer y compartir ideas”, dijo O'Rourke sobre Castro, el ex alcalde de San Antonio que también se desempeñó como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo el presidente Barack Obama.Castro ha dicho que es probable que se postule para presidente y anunció el miércoles que formó un comité exploratorio para considerar una oferta. Hará un anuncio sobre su decisión el 12 de enero.O'Rourke elogió el servicio de Castro a Texas y al país y dijo que estaba orgulloso del ex alcalde.Al discutir sus propios planes con los reporteros el viernes entre dos audiencias públicas diferentes, O'Rourke dijo que no ha descartado nada, incluido un posible desafío al senador federal John Cornyn, republicano de Texas, que está listo para la reelección en 2020.“Aunque ya han pasado más de cinco semanas desde las elecciones ... no estoy más cerca de decidir”, dijo. “Pensé que tendría un nivel de claridad o una epifanía en este punto”.En noviembre, O'Rourke perdió en su contienda para desbancar al senador Ted Cruz, republicano de Texas, aunque el margen más cercano al esperado inspiró a muchos de sus partidarios a instar a O'Rourke a postularse para la Presidencia. El viernes dijo que está concentrado en usar sus días restantes como congresista para representar a su distrito. Dijo que probablemente tenga una mejor idea de lo que planea hacer después.“Parte de esto es que estamos tratando de terminar el trabajo y asegurarnos de cumplir con nuestras responsabilidades para con la gente de El Paso”, dijo. “Tenemos mucho trabajo que terminar y tengo la esperanza de que, después de eso, pasar un tiempo con la familia, sabré qué es lo mejor que puedo hacer, primero y principalmente para mi familia, y luego el país”.Después de hablar con los periodistas, O’Rourke celebró su audiencia pública número 104 en El Paso, que sería la última. También viajó Ciudad Juárez el viernes para visitar a los solicitantes de asilo en un refugio para migrantes, y luego celebró otra conferencia con reporteros.O'Rourke tiene previsto asistir a un mitin frente al centro de detención para jóvenes inmigrantes en Tornillo el sábado y dijo que planea regresar a Washington la próxima semana mientras el Congreso intenta evitar un cierre parcial del Gobierno. La razón principal del estancamiento es la financiación del prometido muro fronterizo del presidente Donald Trump, el cual, dijo O'Rourke, no apoyará.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.