A semanas de que la 86ta sesión legislativa inicie, representantes estatales se reunieron en un foro público en la Universidad de Texas en El Paso, (UTEP) para dar a conocer algunos de sus puntos a revisión en su agenda.Las palabras de inicio fueron proporcionadas por Diana Natalicio, presidenta de UTEP, quien mencionó los datos sobresalientes en el rubro médico y de salud de la facultad.“El foro de hoy se enfoca en cuidado de salud, es uno de esos grandes problemas que son necesarios discutir para asegurar a nuestras comunidades. Para principios de los 90 UTEP contaba ya con cinco carreras especializadas al sector de salud, desde enfermería hasta quinesiología, con cerca de mil estudiantes cada generación”, expresó Natalicio.Ahora el portafolio de profesional de salud de la facultad cuenta con seis licenciaturas, doce maestrías y cuatro doctorados y la inscripción excede los 4 mil 500 estudiantes, de los cuales la mayoría se queda en la región, agregó.Entre los panelistas, los representantes estatales César Blanco, Mary González, Joe Moody, Lina Ortega, Joe Pickett –quien se retiró antes por un inconveniente personal–, y el senador estatal José Rodríguez.Evan Smith, director y cofundador de The Texas Tribune, fue el encargado de moderar el foro.César Blanco destacó uno de los grandes problemas de la región, la falta de proveedores de salud y de hospitales en zonas rurales.Zonas como Clint, San Elizario, Fabens, en el condado de El Paso carecen de centros de salud y hospitales, poniendo en jaque la población al momento de presentarse una emergencia.Mary González, representante estatal del Distrito 75, originaria de Clint, declaró que el problema de cierres de centros de atención de servicios de salud, así como la necesidad de hospitales en zonas feudales es urgente y será uno de los principales temas a tratar en esta próxima legislatura.Otro, de las grandes puestas en la mesa es el incremento de niños texanos sin seguro médico.De acuerdo con los datos dados a conocer, en Texas existen alrededor de 834 mil menores sin seguro médico, de los cuales, una gran mayoría reside en comunidades fronterizas.“Si los niños no cuentan con cobertura médica, tienden a enfermarse y faltar a clases. Esto, solo de forma directa al estado. No es que se menosprecie la educación pública al decir que el cuidado de salud es importante, pero la salud debe estar a la par para que el estado pueda prosperar”, dijo Lina Ortega, representante estatal.Agregó que este problema ha estado en constante crecimiento desde el 2004, con números en incremento cada año.Este foro fue el tercer y última edición de una serie de conversaciones sobre dónde se dirige el estado a la atención médica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.