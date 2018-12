La muerte de una niña migrante guatemalteca de siete años, que se encontraba bajo custodia de la Border Patrol (USBP), ha revivido polémicas sobre la crisis migratoria y de aspirantes a asilo político que se vive en la frontera Sur de Estados Unidos.Veintisiete horas antes de morir en un hospital de El Paso, Jakelin Caal, cruzó a través de la frontera con su padre y otros 161 migrantes en el puerto de Antelope Wells, Nuevo México. Posteriormente, en el camino, sufrió convulsiones y fiebre, por lo que debió ser trasladada en helicóptero desde Lordsburg, Nuevo México, hasta esta ciudad para recibir atención de emergencia.Documentos de la Patrulla Fronteriza especifican que al ser detenidos, el padre –Nery Caal, de 29 años– señaló que su hija tenía “buena salud”.El deceso despierta dudas sobre cuán evidente era el padecimiento de la menor, pero también exhibe las políticas restrictivas al cruce de inmigrantes por parte de la administración Trump, así como las fallas en el sistema migratorio que han inducido a miles de familias a cruzar la frontera en busca de refugio en este país.El mes pasado fueron detenidas 25 mil personas en unidades familiares, una cifra récord.“No nos queda duda que es la política del presidente Trump lo que orilló y causó esta dramática tragedia, que es la muerte de Jakelin”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), una organización que opera en la región de El Paso y Sur de Nuevo México.La postura de García choca con la visión de Aaron Hull, jefe de USBP Sector El Paso, quien explicó que sus agentes hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar a la menor, quien comenzó a sentirse mal cuando iban rumbo a la estación de Lordsburg, Nuevo México, y se encontraban en medio de la nada. Agregó que oficiales de la Patrulla Fronteriza resucitaron varias veces a la niña y que hicieron todo lo posible para trasladarla a recibir atención médica en El Paso.El activista García enfatizó que de haberles permitido a Jakelin y a su padre solicitar asilo político al Gobierno estadounidense en alguno de los puentes, ella probablemente seguiría con vida.“Ellos (los Caal) vienen desde Guatemala, de una región indígena muy pobre y no hablan bien español, si hubieran cruzado por el puente Santa Fe o el de Las Américas, las cosas hubieran sido diferentes”, recalcó.Aseguró que las políticas migratorias del Gobierno actual son una “trampa” para los migrantes, que termina forzándolos a tomar medidas extremas en busca del ‘sueño americano’.“Los rechazan una y otra vez y luego los mandan al desierto donde se pueden morir como en este caso, pero también una vez que son arrestados son tratados como criminales porque no entraron por los puertos de entrada. Esa es la trampa de esta administración”, reiteró.Hull detalló que el grupo de migrantes fue detenido alrededor de las 9:15 de la noche del 6 de diciembre en el puerto fronterizo de Antelope Wells, Nuevo México, y en ese momento Jakelin no presentaba ningún tipo de malestar.“Luego de arrestarlos, se hace una examinación visual y una serie de preguntas para detectar cualquier problema de salud y darles atención médica, pero ella no presentó ningún síntoma e incluso su padre dijo que ella estaba bien de salud”, señaló.El jefe del Sector El Paso indicó que los hombres, mujeres y niños que conformaban el grupo, fueron llevados a un pequeño centro de operaciones y de ahí trasladados en el único camión con el que cuentan en la estación de Lordsburg, a unas tres horas de distancia.Comentó que alrededor de las 10 de la noche, 50 niños que cruzaron solos la frontera fueron los primeros en ser trasladados a la estación, ya que se les da prioridad por no tener a nadie con ellos.Y mientras esperaban el regreso del camión, el resto de los migrantes estuvo en el centro de operaciones donde tuvieron acceso a agua, comida y baños.De acuerdo con Hull, el camión regresó a las 4 de la mañana, para llevar a un segundo grupo donde iban Jakelin y su papá, pero cuando iban en camino el hombre le notificó a uno de los agentes que su hija estaba vomitando.“El agente vio que se trataba de una emergencia y llamó a la estación de Lordsburg para que se prepararan para recibirla y darle atención médica. Pero poco antes de las 6:30 a.m. al llegar a la estación el padre les informó que la niña no estaba respirando”, relató Hull.Por lo que un agente-paramédico de USBP le proporcionó a la menor los primeros auxilios y la resucitó dos veces, antes de que la ambulancia llegara a la estación a las 6:40 de la mañana.“Se determinó que era necesario llevarla al hospital de trauma más cercano, por lo que se pidió una ambulancia aérea para trasladarla al Hospital Infantil Providence en El Paso, Texas. Al padre también se le llevó al hospital en una camioneta de la agencia”, dijo Hull.Hull mencionó que una vez en el hospital, alrededor de las 11 de la mañana del 7 de diciembre, Jakelin sufrió un paro cardiaco.Además, tras realizarle una serie de estudios se descubrió que la menor presentaba insuficiencia hepática e inflamación cerebral, por lo que fue conectada a un respirador artificial, pero ya no resistió.“Desafortunadamente nos informaron que la niña murió la mañana del 8 de diciembre en compañía de su padre”, dijo.El jefe de USBP explicó que para ellos es difícil tener este tipo de situaciones, porque su misión además de reforzar las leyes de inmigración, es salvar vidas y aseguró que se hará una investigación para verificar que los uniformados hayan seguido el protocolo.“Nuestros agentes son seres humanos, son padres y hermanos como cualquier otra persona y nos tomamos la protección de la vida muy en serio e incluso se llegan a poner en riesgo ellos mismos para proteger la vida de las personas que están en nuestra custodia”, reiteró Hull.El Consulado de Guatemala confirmó que se están haciendo los trámites necesarios para repatriar los restos de Jakelin a su lugar de origen.El Departamento de Seguridad Interna (DHS), del cual dependen CBP y la Patrulla Fronteriza, conducirá una indagatoria sobre este caso. No obstante, Fernando García comentó que esperarán los resultados de la autopsia de la menor para saber a ciencia cierta qué pasó con Jakelin, pero indicó que solicitarán una investigación independiente para esclarecer el caso.“La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es la que debería lanzar esta investigación, pero también lo puede hacer la Oficina de Derechos Civiles que hay dentro de CBP y finalmente hasta el propio FBI podría investigar”, enfatizó.García agregó que por el momento el padre de Jakelin se encuentra en El Paso, pero no desea hablar con los medios de comunicación.“Él ahorita está en un proceso legal. Fue liberado pero va a tener que ir a cortes y nosotros vamos a tratar de conseguirle un abogado porque no va estar en El Paso, lo van a llevar a otra ciudad”, concluyó.En busca de respuestas por parte del Gobierno federal, BNHR realizará hoy al mediodía una protesta en las inmediaciones del puente Paso Del Norte.