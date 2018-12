Declara juez federal de Texas inconstitucional el Obamacare

Washington – Un juez federal de Texas anuló el viernes la totalidad de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) por el hecho de que su mandato que exige que las personas compren un seguro de salud es inconstitucional y el resto de la ley no lo soporta.El fallo fue sobre una demanda presentada este año por un grupo de gobernadores republicanos y fiscales generales del estado. Un grupo de estados intervinientes liderados por demócratas se comprometió a apelar la decisión, que probablemente no tendrá ningún efecto inmediato. Pero es casi seguro que se dirigirá a la Corte Suprema, amenazando la supervivencia de la ley de salud histórica y, con ella, la cobertura de salud para millones de estadounidenses, las protecciones para personas con condiciones preexistentes y mucho más.En su fallo del viernes, el juez Reed O’Connor del Tribunal del Distrito Federal en Fort Worth dijo que el mandato individual que exige que las personas tengan un seguro de salud "ya no puede sostenerse como un ejercicio del poder fiscal del Congreso".En consecuencia, el Juez O'Connor, designado por George W. Bush, dijo que "el mandato individual es inconstitucional" y que las disposiciones restantes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio no son válidas.La cuestión era si el mandato de seguro de la ley de salud aún obligaba a las personas a comprar cobertura después de que el Congreso redujera la multa a cero dólares como parte de la reforma fiscal que el Presidente Trump firmó en diciembre pasado. Cuando la Corte Suprema confirmó el mandato como constitucional en 2012, se basó en el poder impositivo del Congreso. El Congreso, según el tribunal, podría imponer legalmente una multa fiscal a las personas que no tienen seguro de salud.Pero en el nuevo caso, los demandantes, encabezados por Texas, argumentaron que con la pena eliminada, el mandato individual se había vuelto inconstitucional, y que el resto de la ley no podía ser separado de él.La respuesta del Departamento de Justicia al caso fue sumamente inusual: aunque no estaba de acuerdo con los demandantes en cuanto a que toda la ley debía ser anulada, este año se negó a defender no solo el mandato individual, sino las disposiciones de la ley que protegen a las personas con condiciones preexistentes. . Eso llevó a una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia, liderado por California, a intervenir y defender la ley.El viernes por la noche, una portavoz de Xavier Becerra, el fiscal general de California, dijo que California y los demás estados demandados impugnarán el fallo con una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos."El fallo de hoy es un asalto a 133 millones de estadounidenses con condiciones preexistentes, a los 20 millones de estadounidenses que dependen de las protecciones de los consumidores de la ACA para la atención médica, al progreso fiel de Estados Unidos hacia la atención médica asequible para todos los estadounidenses", dijo el Sr. Becerra. Dicho en un comunicado. “El A.C.A. ha sobrevivido a más de 70 intentos infructuosos de revocación y ha resistido el escrutinio en la Corte Suprema ".