El famoso comediante y estrella de cine y la televisión, George López, recibirá el Premio al Mérito Destacado en el Entretenimiento durante el Festival Anual Internacional de Cine de Las Cruces 2019 (LCIFF), presentado por la Universidad Estatal de Nuevo México y Visit Las Cruces del 20 al 24 de febrero.López recibirá el premio en una recepción VIP el jueves 21 de febrero tras la presentación de su película “The Chicano” a las 7 p.m. esa misma noche en los Cines Allen Cineport 10. López terminó recientemente de filmar la película “Walking with Herb” en Las Cruces junto con Edward James Olmos y Kathleen Quinlan. Actualmente actúa en “River Runs Red”, película que será presentada en la noche de apertura del festival, con Taye Diggs, John Cusack, Luke Hemsworth y RJ Mitte.El LCIFF 2019 será el cuarto año para el festival, al que se espera que asistan alrededor de 10 mil personas, generando un estimado de 2 millones de dólares a la economía de Las Cruces.El director ejecutivo del festival, Ross Marks, señaló que el evento no sólo es un beneficio para la economía local, sino que también es una manera de hacer destacar el lugar que el sur de Nuevo México juega en la industria cinematográfica de 500 millones de dólares del estado. Marks, un destacado director de cine, cuyo más reciente proyecto, “Walking with Herb”, fue filmado en Las Cruces, es profesor del Instituto de Medios Creativos de NMSU.“Nosotros mostramos estas fabulosas películas independientes”, dijo Marks “pero más importante aún, traemos a los cineastas a Las Cruces y les mostramos que somos una locación viable para futuros proyectos”.El premio de López es uno de varios que serán otorgados durante el festival, en el que se mostrarán más de 100 películas y atraerá a docenas de profesionistas de la industria. López cocreó, escribió, produjo y actuó en su serie de televisión “Geoge López”, la cual tuvo una duración de seis temporadas en ABC.En el 2015, López fue visto en el inspirador drama “Spare Parts”. Producida por López, la película se basa en una historia real sobre cuatro adolescentes mexicoamericanos indocumentados de Phoenix que se unen para construir un robot bajo el agua que gana la competencia nacional de robótica.El LCIFF está vinculado al Instituto de Medios Creativos de NMSU y ofrece una variedad de oportunidades para estudiantes de cine locales. Marks explicó que el LCIFF es el único festival asociado con la universidad y se siente orgulloso del hecho de que el evento del año pasado fue organizado en su totalidad por los estudiantes, con la excepción de tres personas.“Ha sido muy gratificante e inspirador”, dijo Marks. “Uno de mis estudiantes obtuvo un trabajo en South by Southwest con base en su trabajo en el festival de cine de Las Cruces.Los boletos para el Festival Internacional de Cine de Las Cruces 2019 están ya a la venta en www.LasCrucesFilmFestival.com.

