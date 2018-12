Este sábado se definirán los puestos de representantes de los Distritos 1 y 8 del Cabildo de la Ciudad, después de que se lleve a cabo la elección de desempate entre los actuales contendientes.Tras las elecciones del pasado 6 de noviembre, donde no hubo ganadores, se realizará este sábado una segunda vuelta donde se medirán en la boleta electoral el titular por el Distrito 1 Peter Svarzbein y Verónica Roni Frescas; mientras que en el Distrito 8, Nicholas Anthony Vásquez buscará el puesto de la titular, la regidora Cissy Lizárraga.Al finalizar el período de elecciones tempranas para la votación especial de desempate, se reportó el voto de menos del 4 por ciento del padrón electoral, ya que de 98 mil 204 ciudadanos registrados solamente acudieron a las urnas 4 mil 151.“La apatía en las urnas es una receta perfecta para permitir que el Gobierno haga lo que quiera con nuestros dólares de impuestos. Es importante ahora, más que nunca, que la gente vote. Todavía hay tiempo para el sábado, para votar por el cambio”, dijo Verónica Frescas, quien obtuvo el 28.07 por ciento de la preferencia del electorado en la elección del 6 de noviembre, en tanto que Svarzbein sumó el 30.58 por ciento de los votos.“Los votantes deben salir y continuar participando en el proceso para proteger su voz y sus intereses”, dijo Frescas, quien se dijo con oportunidades reales de ganar el puesto de representante del Distrito 1 en el Cabildo de la Ciudad.La lucha en el Distrito 8 tampoco se ha definido una vez que la regidora Lizárraga tuvo 4 diferentes contendientes en la boleta electoral, pero ni ella ni ninguno de sus contrincantes pudo superar el 50 por ciento de los votos.La votación especial de desempate tendrá lugar después de que la titular sumó el 43.76% de los votos, en tanto Nicholas Anthony Vásquez obtuvo el 15.55% para figurar en el segundo lugar.Vásquez se dijo consciente del ausentismo en las urnas, pero también que la moneda está en el aire para definir a un ganador.“Ya veremos lo que pasa, sé que la participación es baja, de hecho siempre lo ha sido, y aunque espero lo peor, también lo inesperado”, sostuvo el estudiante de Sociología.“Sé que algunas de las personas con las que me he encontrado esperarán para votar el día de las elecciones (hoy) debido a que para la votación anticipada sus lugares de votación están más lejos de sus domicilios que los puntos de votación originales, sostuvo Vásquez.Por su parte, la autoridad electoral informó que a las 7 de la tarde de este sábado se darán a conocer los resultados del período de elecciones anticipadas, mismos que mostrarán las tendencias para definir a los ganadores de la contienda, y que alrededor de las 11 de la noche se podrán conocer tendencias cercanas a la definición, debido a la poca cantidad de precintos que deben de entregar resultados.El Departamento de Elecciones del Condado de El Paso se dijo confiado de que los electores acudirán en mayor número a las urnas este sábado, a diferencia de lo registrado en el plazo de elecciones tempranas.“Sabemos que ha habido poca participación debido en parte a que son solamente 2 distritos los que están en disputa, y también que por las fechas de fin de año y los preparativos de la temporada decembrina son pocos los ciudadanos que acuden a emitir su voto”, dijo Melissa Rosales, del Departamento de Elecciones del Condado.La autoridad electoral exhortó a la ciudadanía a emitir su voto hoy, identificando el lugar donde podrán emitir su voto ya sea en línea o con asistencia telefónica.“Los votantes registrados pueden corroborar en el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso, o vía telefónica, si es que su dirección actual se encuentra en alguno de los distritos en disputa, y por lo tanto si es su derecho votar en esta elección especial”, afirmó Rosales.Para poder confirmar si un elector puede votar en esta jornada, es necesario que el interesado visite el sitio web epcountyvotes.com, y se dirija al apartado de elección actual (current election), o hablar por teléfono al número (915) 546-2154.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.