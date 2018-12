Serán en total alrededor de 2 mil 600 balones de fútbol los que serán entregados a los niños en el centro de detención de Tornillo, Texas esta Navidad.Bajo la campaña ‘Gifts For Good’ auspiciada por la oficina de José Rodríguez, senador de Texas por el Distrito 29, se logró la recolección de miles de balones de fútbol para regalar a los menores en esta Navidad.Y es que el objetivo inicial de la campaña era solamente de 2 mil 400 balones, sin embargo, gracias a la aportación de la comunidad, se logró superar dicha cifra.La meta se basó en el censo de las instalaciones, que en el último informe ha aumentado a aproximadamente a 2 mil 800 menores no acompañados, incluyendo hombres y mujeres.Personas de la región de Paso del Norte y TransPecos, así como de todo el país, han demostrado a los niños que son bienvenidos mediante el envío de regalos o la prestación de servicios educativos o sociales. Desafortunadamente, a los niños no se les permiten visitas, regalos de ningún tipo, ni siquiera abrazos, informó la oficina de Rodríguez mediante un correo electrónico.La representación del funcionario fue la única en obtener un permiso de BCFS, -la organización sin fines de lucro que supervisa las instalaciones-, para proporcionar un regalo a cada niño, popularmente, un balón de fútbol.La oficina también recibió permiso para recolectar tarjetas de alumnos de El Paso deseando buenos deseos, bajo un mensaje prescrito, trabajando mano a mano con los maestros y los distritos escolares.Miles de tarjetas han sido recolectadas y están en camino, proporcionando otra medida de apoyo para que los niños que están esperando la reunificación con sus patrocinadores, mayormente miembros de su familia, sepan que no están solos.“Desde la frontera sur hasta la frontera norte, Estados Unidos les está mostrando a estos niños que esto es lo que somos", dijo Rodríguez.Es sumamente especial ver cómo las personas de todas las creencias religiosas y políticas se unen cuando es en cuestión de dar. Estoy agradecido de tener la oportunidad de facilitar este proyecto y espero con interés la oportunidad de hacer más por estos niños, añadió el senador.Los regalos serán distribuidos a los niños el día de Navidad.

