Clima cambiante intensifica desastres en Texas

Austin – Los desastres naturales en Texas de la magnitud del letal huracán Harvey se volverán más frecuentes debido a cambios en el clima, se advirtió el jueves en un nuevo informe ordenado por el gobernador republicano Greg Abbott en un estado profundamente escéptico del calentamiento global.Pero el informe no menciona ese problema. Y al señalar las medidas que Texas debe implementar para reducir el impacto de la creciente fuerza de los huracanes e inundaciones, el texto no habla de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la entidad, el epicentro de las refinerías petroleras en Estados Unidos y el mayor emisor de carbono en la nación.La frase “cambio climático” tampoco aparece entre las casi 200 páginas del informe, excepto por notas al pie que hacen referencias a artículos científicos.Pero es la alarma gubernamental más reciente de que los desastres masivos de la magnitud de Harvey seguirán presentándose. El mes pasado, un reporte de la Casa Blanca advirtió que este tipo de fenómenos están empeorando debido al cambio climático y, citando múltiples estudios, dijo que más del 90 por ciento del calentamiento actual es provocado por el ser humano.Después de publicar el informe de Texas el jueves, Abbott no dijo si cree que el calentamiento global provocado por el ser humano esté causando el tipo de desastres a los que la entidad le está pidiendo a sus habitantes que se acostumbren.“No soy científico. Me es imposible responder esa pregunta”, comentó.El estudio no fue comisionado como parte de una evaluación del cambio climático en Texas. Son los hallazgos de un grupo especial de reconstrucción creado por Abbott después de que el huracán Harvey devastó la costa del estado en 2017, causando daños por alrededor de 125 mil millones de dólares.Al menos 68 personas murieron por causas directamente relacionadas con Harvey, y otras 35 por efectos indirectos como accidentes vehiculares, se afirma en el informe.El huracán de categoría 4 vertió más de 50 pulgadas (mil 270 milímetros) de lluvia en Houston, dejando bajo el agua a la cuarta ciudad más grande del país.Pero al resaltar los inevitables desastres a futuro en la entidad, el informe hace notar que en las últimas décadas se han vuelto más frecuentes las precipitaciones extremas y el nivel del mar ha subido.

