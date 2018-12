Falla en camión provoca 'lluvia' de billetes en Nueva Jersey

East Rutherford – Dinero salió volando de una camioneta blindada el jueves en una autopista de Nueva Jersey, lo que provocó dos choques cuando las personas ‘enloquecieron’ al querer atajar los billetes voladores.El caos estalló a la hora pico matutina en East Rutherford, cerca del Estadio MetLife, donde juegan los Giants y los Jets de Nueva York.En videos publicados en internet, un hombre uniformado corre entre los autos intentando agarrar dinero mientras otros, al darse cuenta de lo sucedido, salen a toda prisa a imitarlo.“Las personas se pusieron un poco locas cuando vieron el dinero”, dijo Danielle Shah, de 29 años de Bloomfield, Nueva Jersey, quien vio el incidente desde el autobús donde iba rumbo a Nueva York. “O sea, parecía que a la gente que salió de su carro simplemente no le importaba. Estacionaron sus autos en medio de la autopista”.Una camioneta de la empresa de seguridad Brink's se hizo hacia un lado de la autopista con las luces intermitentes encendidas mientras los billetes volaban por la carretera.La Policía dijo que el caos provocó dos choques, aunque no era claro si alguien había resultado lesionado.Aparentemente el vehículo blindado tenía problemas con el seguro de una de sus puertas, dijo el capitán de la policía Phil Taormina.En un comunicado, Brink's confirmó que el camión pertenecía a la compañía y que se lleva a cabo una investigación, pero no ofreció más detalles.

