Se inscriben más paseños al Obamacare

El sábado 15 de diciembre vence el plazo para la inscripción de seguro médico de Obamacare. De acuerdo con estadísticas nacionales, las inscripciones para la ‘Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio’ han bajado. Sin embargo, en El Paso no parece ser el caso.Daniel Ángel Del Toro, director de comunicación comunitaria del Centro de Salud San Vicente, informó que durante estos últimos días los centros y clínicas de inscripción de seguro médico lucen abarrotadas por paseños que buscan lograr su inscripción de último momento.“Desde el 1 de noviembre, -día en que se abrió el plazo de inscripción-, a la fecha, hemos inscrito a poco más de 500 personas aquí en la clínica, de las cuales, 131 han sido de estos tres últimos días, del 10 al 12 de diciembre”, explicó. “Como son los últimos días estamos llenísimos”.En el Condado de El Paso existen alrededor de 60 mil usuarios inscritos, según los datos proporcionados a Del Toro por reportes federales de HealthCare.gov.Siendo una región en donde un sector importante de la población es registrada con bajos o medios recursos económicos, los habitantes del Condado de El Paso se han beneficiado con los créditos de las coberturas de ObamaCare, a comparación de otras ciudades con un número similar de población.“Hay mucha gente que aplica por primera vez y otros que vienen a renovar. Pero es importante para nuestra comunidad ya que los precios se han mantenido, no han subido y esto ayuda, sobre todo a las familias paseñas, en donde es díficil pagar por servicios médicos”, declaró el especialista.Agregó que para los habitantes del Condado de El Paso existen unos 30 planes de seguro médico bajo tres proveedores principales. “Aquí trabajamos con cada una de las personas y le acomodamos el plan que mejor les ayude acorde a sus necesidades”, detalló.Del Toro explicó que aquellas personas que ya no alcancen a inscribirse antes del sábado o que ya no busquen estar cubiertos con alguno de los planes asequibles del programa, ya no tendrán que rendir cuentas y pagar las ‘multas’ que se realizan a los que no cuentan con cobertura médica durante la temporada de impuestos.“Esta próxima temporada se llenan los impuestos del 2018, aquí todavía si es necesario presentar un seguro médico, en cambio a partir del 2019 ya no será obligatorio el seguro y no habrá más multas”, comentó.La inscripción en los planes de ObamaCare se ha reducido en un 11 por ciento en comparación con el año pasado, según los nuevos números de registro publicados por la administración de Trump.En las primeras cinco semanas del período de registro de este año, aproximadamente 3.2 millones de personas se inscribieron en los planes de ObamaCare, en comparación con los 3.6 millones que se habían inscrito a estas fechas el año pasado.Registrando una disminución de más de 406 mil personas o el 11 por ciento.Solo en la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre, 773 mil personas se inscribieron en los planes de salud. En la quinta semana del período de registro del año pasado, 823 mil personas se inscribieron para la cobertura.El número de clientes nuevos que se inscriben también ha bajado un 17 por ciento, en comparación con el año pasado, según autoridades de salud.