Intentan republicanos evitar cierre de Gobierno

Washington— La presión cada vez más intensa del presidente Trump por construir un enorme muro en la frontera con México ha generado un escenario de pesadilla para los congresistas republicanos que intentan evitar que el Gobierno suspenda parcialmente actividades a finales de la semana próxima.Al día siguiente de que Trump declarara que se enorgullecería de permitir el agotamiento de fondos para docenas de dependencias gubernamentales si no obtiene el dinero que desea para el muro, los representantes republicanos dieron indicios de poco interés por sumarse a la causa presidencial.Algunos se manifestaron desconcertados ante la estrategia de Trump, mientras que otros prefirieron no hablar sobre sus comentarios, lo cual marca un nuevo distanciamiento entre el presidente y su partido en el Capitolio quedándole sólo semanas controlando las dos cámaras del Congreso.La falta de comunicación refleja lo diferente de las prioridades de Trump y los congresistas republicanos durante la parte final de los dos años que llevan dominando en el Gobierno federal. Si bien Trump volvió del muro uno de los temas que identificaron su campaña en el 2016, los líderes congresistas del Partido Republicano se han mostrado menos entusiastas al respecto.La división se da semanas después de unas difíciles elecciones legislativas para el partido, en las cuales los demócratas ganaron el control del Congreso. Para Trump, los resultados significan aun menos probabilidades de amarrar el próximo año fondos para el muro.Después de la contenciosa junta que Trump sostuvo el martes con la líder minoritaria del Congreso Nancy Pelosi y el líder minoritario del Senado Charles E. Schumer, los republicanos no se encontraron más cerca de cerrar en el 2019 la brecha entre los cinco mil millones de dólares para el muro fronterizo de Trump y los mil 300 millones que los demócratas están dispuestos a destinar a vallas en la frontera.La declaración hecha por el presidente en el curso de la plática televisada efectuada en la Oficina Oval deja prácticamente estancadas las negociaciones y quita a los republicanos la opción de culpar a los demócratas por la paralización parcial que podría darse a la medianoche del 21 de diciembre, justo antes de Navidad.

