Una niña de Guatemala de 7 años de edad murió de deshidratación y conmoción en El Paso mientras estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza la semana pasada.La menor fue detenida junto con su padre y un gran grupo de migrantes por cruzar ilegalmente de México a los Estados Unidos en una zona remota del desierto de Nuevo México, reportó el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).La niña y su padre fueron detenidos alrededor de las 10 p.m. del 6 de diciembre al Sur de Lordsburg, Nuevo México. Venían en un grupo de 163 personas que se entregaron a los agentes federales. Lordsburg está a unas 160 millas (260 kilómetros) de El Paso.La muerte de la niña probablemente intensificará el control de las condiciones de detención en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y en las instalaciones de CBP, cada vez más saturadas por solicitantes de asilo.Más de ocho horas después de la detención, la niña comenzó a tener convulsiones: a las 6:25 am, muestran los registros de CBP. El personal de emergencias, que llegó poco después, le tomó la temperatura corporal, que alcanzaba los 105.7 grados Fahrenheit (40.9 centígrados). De acuerdo con CBP, “según los informes, no había comido ni consumido agua durante varios días”.La niña fue trasladada en helicóptero al Providence Children’s Hospital en El Paso, donde sufrió un paro cardiaco y “fue reanimada”, señaló la dependencia. “Sin embargo, la menor no se recuperó y murió en el hospital menos de 24 horas después de ser transportada”, dijo CBP.La agencia no dio a conocer el nombre de la niña o su padre, pero el hombre permanece en El Paso a la espera de una reunión con los funcionarios consulares de Guatemala, según el CBP. La agencia está investigando el incidente para garantizar que se siguieran las políticas apropiadas, dijo.Los alimentos y el agua generalmente se proporcionan a los migrantes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, y el jueves no quedó claro de inmediato si la niña recibió provisiones y si le fue realizado un examen médico antes del inicio de las convulsiones.“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de la menor”, dijo el portavoz de CBP, Andrew Meehan, en un comunicado a The Washington Post.“Los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron todos los pasos posibles para salvarle la vida bajo las circunstancias más difíciles”, dijo Meehan. “Como padres y madres, hermanos y hermanas, nos solidarizamos con la pérdida de cualquier hijo”.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) culpó a “la falta de responsabilidad y una cultura de crueldad dentro de la CBP” por la muerte de la niña. “El hecho de que tomó una semana para que esto saliera a la luz muestra la necesidad de transparencia para CBP. Pedimos una investigación rigurosa sobre cómo ocurrió esta tragedia y que se realicen reformas serias para prevenir futuras muertes”, dijo por escrito Cynthia Pompa, del Centro de Derechos Fronterizos de ACLU.Aunque gran parte de la atención política y mediática se ha centrado en las últimas semanas en las caravanas de migrantes que llegan a la frontera entre Tijuana y San Diego, un gran número de centroamericanos continúan cruzando la frontera hacia Texas, Arizona y Nuevo México. Los grupos a veces pasan días en las casas de los contrabandistas o caminando por áreas remotas con poca comida o agua antes de llegar a los límites internacionales.Las detenciones de migrantes que viajan como grupos familiares se han disparado este año, y las autoridades de Seguridad Nacional (DHS) dicen que los fallos judiciales que limitan su capacidad para mantener a las familias detenidas han producido un sistema de “captura y liberación” que alienta a los migrantes a traer a los niños como un escudo en contra la detención y la deportación.En noviembre, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un récord de 25 mil 172 “miembros de unidades familiares” en la frontera Suroeste, incluidos 11 mil 489 en el sector de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande en el Sur de Texas y 6 mil 434 en el Sector El Paso, que cubre el Oeste de Texas y Nuevo México.Los migrantes que viajan como parte de un grupo familiar representaron el 58 por ciento de los detenidos el mes pasado por la Patrulla Fronteriza.El martes, el comisionado de CBP, Kevin McAleenan, dijo durante un testimonio ante el Comité Judicial del Senado que las celdas de la agencia son “incompatibles” con la nueva realidad de padres con niños que cruzan la frontera para entregarse en masa a los agentes y solicitar asilo.“Nuestras estaciones de la Patrulla Fronteriza se construyeron hace décadas para manejar principalmente a hombres solteros adultos, no a familias y niños”, dijo McAleenan a los legisladores.La pequeña estación de la Patrulla Fronteriza en Lordsburg recibió a un grupo de 227 migrantes el jueves, según CBP, luego de atender a un grupo de 123 el miércoles. Según la agencia, ambos grupos, extremadamente grandes para los estándares de CBP, estaban compuestos principalmente por familias y niños.La agencia dijo que esperaba realizar una autopsia de la niña, pero que los resultados probablemente no estarán disponibles durante varias semanas. Un diagnóstico inicial realizado por médicos en el hospital de Providence mencionó la causa de la muerte como shock séptico, fiebre y deshidratación, dijo la CBP.“Debido a la confidencialidad de la paciente, el hospital no puede proporcionar información sobre el paciente y está remitiendo cualquier consulta relacionada con esta paciente a CBP”, dijo la portavoz de Providence, Marina Monsisvais.