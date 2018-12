Vía texto, ofrece auxilio el 911

[email protected]

Los residentes del condado de El Paso cuentan a partir de ayer, 12 de diciembre, con el sistema alterno de mensajes de texto para el servicio de emergencia 911, informaron las autoridades en conferencia de prensa.La idea es expandir la posibilidad de enviar mensajes a las centrales de emergencia desde teléfonos celulares o cualquier dispositivo móvil inteligente que cuente con la capacidad de enviar textos al 911.“Este sistema es especialmente útil para personas con impedimentos para hablar o para escuchar, o incluso para aquellos que pueden estar en peligro en caso de no poder hablar en voz alta”, informó Enrique D. Aguilar, vocero del Departamento de Bomberos de El Paso.El nuevo servicio, implementado por el Condado de El Paso, permite a los usuarios enviar un mensaje de texto bajo el siguiente esquema intuitivo, y similar a cualquier mensaje de texto enviado en dispositivos móviles.La persona que requiera auxilio, y que se ve impedida de hacer una llamada telefónica, deberá teclear los números “911” en el espacio destinado para el destinatario del mensaje, es decir en el campo “To”.Luego debe escribir la ubicación de la emergencia, y aclarar por qué se necesita ayuda.Se recomienda que en el mensaje se sea lo más claro posible, es decir, sin utilizar abreviaturas o palabras propias del caló o lenguaje de la calle que puedan confundir al operador del servicio de emergencia.Enseguida oprimir la opción de enviar mensaje, “Send”, y estar preparada para contestar las preguntas que el operador del servicio 911 pueda realizarle.Bajo el lema “9-1-1, llame si puede, mande texto si no puede hablar”, el servicio busca dar opciones a la comunidad para brindar la atención de emergencia, pero también hace hincapié que las llamadas de voz son las mejores y más rápidas para contactar a los servicios de emergencia.Ante la puesta en marcha del sistema de texto, es necesario que el público considere los siguientes puntos para que los operadores de emergencia puedan dar la información precisa a los prestadores de auxilio.La ubicación que proporciona la información de los servicios de texto no es igual a la de los sistemas de localización de voz de las llamadas convencionales, por ello que es necesario precisar en el mensaje de texto la ubicación de la emergencia, y dónde se requiere la asistencia.Los mensajes de texto pueden tardar en llegar a su destinatario, pueden estar fuera de rango o incluso no recibirse al igual que los mensajes de texto que se mandan de forma cotidiana.Los mensajes de texto al 911 no estarán disponibles si su señal se encuentra en roaming.Es necesario contar con un plan de datos y textos para poder mandar un mensaje de texto al 911 desde un dispositivo móvil.Si un mensaje de texto al 911 no está disponible en su área, usted recibirá un mensaje de su compañía telefónica alertándole sobre esta situación.Este mensaje de retorno tiene como fin alertar al usuario para que no piense que la ayuda viene en camino, y que pueda utilizar otro medio para hacer llegar su petición de auxilio.Cabe aclarar que el sistema de texto al 911 no acepta fotografía o videos por el momento.Tampoco se aceptan emoticones, GIFs o alguna otra comunicación que no sea en texto simple.Se exhorta a la comunidad que utilice este servicio a cerciorarse que la ayuda va en camino al recibir mensajes de texto del operador del servicio de emergencia, ya que si no se tiene la confirmación con un mensaje de respuesta, entonces es necesario contactar al 911 por el medio convencional.Las llamadas de voz siguen siendo la mejor forma, y la más rápida, para contactar al 9-1-1.