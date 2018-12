San Antonio, Tx.— Julián Castro, político hispano de Texas que sirvió en el gabinete de Barack Obama, anunció un paso hacia una posible campaña presidencial en el 2020, con la formación de un comité exploratorio. El demócrata le dijo a The Associated Press en una entrevista que anunciará su decisión el 12 de enero.La medida le da al ex alcalde de San Antonio un arranque temprano en lo que parece será un atestado grupo de demócratas, sin un claro favorito para retar al presidente Donald Trump.Castro indicó en la entrevista que estaba casi decidido.“Sin dudas sé en qué dirección estoy yendo”, dijo Castro, que desde hace semanas ha dicho que le gustaría buscar la nominación.Un comité exploratorio es usualmente una formalidad antes que un candidato lance su campaña presidencial. Legalmente les permite a candidatos potenciales comenzar a recaudar fondos.Pero, igualmente importante para Castro, le da una ventaja temprana sobre demócratas más conocidos que están ponderando una posible candidatura, pero mantienen un enfoque más lento.Ningún candidato potencial lleva un ascenso tal como el representante demócrata Beto O’Rourke, que el mes pasado perdió una contienda sorpresivamente apretada con el senador republicano Ted Cruz en Texas. O’Rourke ha entusiasmado a donadores y activistas que ahora le están alentando para que se presente a los comicios presidenciales.Los senadores Elizabeth Warren y Cory Booker, junto con el ex vicepresidente Joe Biden, son también potenciales candidatos por los demócratas.Castro sería uno de los candidatos más jóvenes y el latino más prominente. Le restó importancia a la atención que otros candidatos están recibiendo y apuntó que en elecciones previas los favoritos iniciales terminan desapareciendo.“La gente puede decir: ‘mira, andas bien abajo en los sondeos realizados’. El peor lugar para estar ahora es la primera posición”, dijo Castro. “No me preocupa que en diciembre del 2018 no estoy en el tope de la lista. Si decido presentarme, sería porque pienso que tengo un mensaje convincente y voy a trabajar arduamente y apelar a los votantes y pienso que puedo tener éxito”, concluyó.

