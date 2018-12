Renuevan contrato del City Manager

Luego de nueve horas en sesión, cuatro en reunión a puerta cerrada, el Cabildo de El Paso aprobó la extensión de contrato por cinco años al Administrador de la Ciudad (City Manager), Tommy González, así como aprobar el nombramiento de Karla Nieman como Abogada de la Ciudad.La ampliación del contrato a González se aprobó de manera dividida, con seis votos a favor y dos en contra. Las regidoras Cassandra Hernández-Brown y Alexssandra Annello, de los distritos 3 y 2, se opusieron.Medios de comunicación publicaron supuestos documentos confidenciales de la Ciudad, en los que se detallaba que González recibiría un aumento salarial para alcanzar los 350 mil dólares anuales. Al respecto, el alcalde Dee Margo declaró que esta información es falsa.“El contrato que tenemos aquí es una extensión de contrato. Tenemos un contrato nuevo para la abogada de la Ciudad porque es una abogada nueva, tenemos una extensión que entrará en efecto en junio del año entrante por cinco años con cero incrementos en salario para nuestro administrador de la Ciudad”, dijo.Contamos con una operación aquí que tiene poco más de 600 empleados, y un presupuesto de nómina de 900 millones, informó el alcalde.Enfatizó de nuevo que no hay incremento en el salario de González. “El contrato será por cinco años con extensiones de dos años, no hay ningún cambio en nada relacionado que no estaba ya en el contrato anterior relativo a la duración de esta administración y/o de este Concilio”, añadió.“Las cosas que agregamos fueron: seguro de vida, seguro de discapacidad y su contribución de retiro, la cual ya estaba ahí y puesta por leyes federales. Todas esas extrañas cosas que fueron ‘publicadas’, desafortunadamente no existen”, comentó el alcalde.Todas esas otras cosas que fueron reportadas fueron erróneas o tomadas fuera de contexto, agregó Margo.Los más molestos fueron un grupo de ciudadanos que mostraron su frustración al esperar por nueve horas un espacio breve de tres minutos para ser escuchados por el Cabildo.“No puedo creer que nos hicieron esperar todo este tiempo para poder tomar tres minutos del suyo. Está claro cuáles y quiénes son las prioridades para este cabildo, porque es claro que estos constituyentes que han esperado aquí tanto tiempo no lo son”, expresó un ciudadano en el micrófono público.La reunión de Cabildo terminó en punto de las 6:25 pm, cinco minutos después de anunciar la decisión con relación al contrato de González y de Nieman.“Este Concilio hace un año determinó que nuestra prioridad número uno es seguridad pública, Policía y Bomberos […] No hay forma en la que puedan señalar que nuestra prioridad número uno no es esa”, dijo Margo.En agosto de este año, mediante una evaluación de desempeño, el administrador González, logró obtener un aumento del 5 por ciento en su salario anual.La evaluación fue hecha por los regidores de la Ciudad de El Paso y por el propio alcalde Dee Margo, quienes calificaron uno a uno los puntos de desempeño del administrador. De acuerdo con su contrato, si González cumplía con los parámetros de calificación, el aumento del cinco por ciento seria remunerado en su ingreso salarial.Cada uno de los documentos oficiales de la evaluación fueron obtenidos en agosto por El Diario de El Paso mediante el sistema del ‘Centro de Información Pública’ de la Ciudad.En números concretos, a González se le fue concedido un aumento de 15 mil 750 dólares, por lo que su ingreso anual es de 330 mil 750 dólares.González cuenta además con un ingreso adicional de 5 mil dólares, mismos que se describen como un plan de compensación diferida que sirve como una cuenta de ahorros para su jubilación que ascendió en aquel mes a un total de 35 mil dólares por año.El contrato de Karla Nieman, para ratificarla como Abogada de la Ciudad –puesto que ocupa de manera interina– fue aprobado de forma unánime por los miembros del Cabildo.No se develaron detalles acerca de las prestaciones de la funcionaria ni de su salario neto anual.

