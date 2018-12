Forense detalla heridas de víctima

Durante el segundo día de juicio contra Elizabeth Muñoz, acusada de apuñalar y matar a su pareja sentimental en 2014, se presentó el testimonio del medicó forense que realizó la autopsia de la víctima, así como fotografías del proceso.La mañana del martes, el doctor Mario Rascón indicó al jurado que Raúl Robles, de 31 años, murió desangrado luego de que su homicida le perforara la vena aorta con un objeto punzo cortante.“Esta es la principal vena del cuerpo humano y en este caso la víctima (Robles) tenía un corte profundo en el cuello que básicamente le partió la vena en dos”, explicó.Mientras Rascón daba su testimonio, las fiscales Mirna Pages y Ashley Martínez presentaron una serie de fotografías del cuerpo de Robles.En las imágenes se podía observar cómo Robles presentaba cuatro cortes el cuello del lado izquierdo, tres de ellos superficiales, según Rascón.“Solo una de las lesiones era fatal y esa fue la herida que estaba más profunda y fue la que afectó la vena aorta”, reiteró el médico.En el reporte emitido por Rascón, el médico catalogó el hecho como un homicidio debido a la fuerza que se tuvo que aplicar en el cuello de Robles para provocarle dicha lesión.Otro de los testigos que pasó a declarar fue el detective John Armendáriz, de la Policía de El Paso (EPPD), quien dijo al jurado que entrevistó a alrededor de una docena de personas pero nadie pudo identificar a Muñoz como la agresora.“Hubo varias personas que escucharon o vieron algo, era como un rompecabezas. Pero ninguno lo de los testigos dio nombre o descripción del responsable”, comentó.El detective también explicó que durante la investigación del homicidio, el 1 de marzo de 2014 el tuvo como asignación buscar el arma homicida la cual no pudo encontrar.“Me enviaron a varios lugares para buscar una aguja de tatuajes, con la que supuestamente habían matado a la víctima pero a pesar de los rastreos no encontré nada”, indicó.Jaime Olivas, abogado de la defensa intentó utilizar este argumento a favor de su clienta diciendo que si no había arma no se podía acusar a su clienta.Pero Armendáriz señaló que no en todos los casos de asesinato se encontraba el arma homicida, por lo que la acusada no estaba exonerada.“He cubierto muchos de estos casos (de homicidio) y no en todos se puede encontrar el arma, pero eso no quiere decir que no pasó o que alguien no lo hizo”, reiteró.El juicio contra Muñoz continuará hoy ante la juez Bonnie Rangel, a cargo de la Corte del Distrito 171 del Condado de El Paso.En caso de ser encontrada culpable del homicidio de Robles, Muñoz enfrentaría una condena que va de los cinco a los 99 años de cárcel.