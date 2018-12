Needles, poblado de California que le apuesta a la mariguana

Needles, Ca.— Jeff Williams, el hombre próximo a convertirse en alcalde de esta pequeña ciudad en el desierto cerca de la frontera con Arizona, arrestó a muchas personas por vender mariguana en sus días como sheriff del condado. Incluso votó en contra de la legalización de la droga en un referéndum estatal del 2016.Pero Williams también sabe que la ciudad a la que ha llamado su hogar desde que estaba en segundo año de primaria ha visto días mejores. El empleo ferroviario está casi por desaparecer. Y la gente ya no se detiene en Needles como solía hacerlo mientras transitaban por la vieja Ruta 66.Es por eso que Williams, de 54 años, se ha convertido en el más atípico líder de la improbable iniciativa de Needles de virar hacia un nuevo tipo de industria, dedicada al creciente negocio del cannabis.“Si una pequeña comunidad no crece, entonces morirá –y eso es lo que nos estaba pasando”, según dijo Williams. “Necesitábamos hacer algo”, agrega.El consejo municipal, en esta sólida comunidad republicana de 5 mil habitantes aprobó 81 permisos para negocios dedicados al cannabis desde el 2015. Cuatro tiendas venden mariguana al público –alrededor de 100 veces el número de dispensarios por persona en todo el estado.Casi cada cuadra en Needles tiene algún edificio abandonado, como el viejo Relax Inn, el cual está siendo convertido en un centro de cultivo del cannabis. O un nuevo edificio que está siendo construido para la manufacturación de aceites y comestibles. Si todos los proyectos llegan a tener buenos resultados, los funcionarios locales esperan que estos lleguen a generar nuevos empleos –un estimado de 2 mil 100 trabajos– más de los que Needles tiene por el momento.“Puede ser difícil encontrar a alguien en el poblado cuyo hermano, tío, hermana, primo, o hasta ellos mismos, no esté involucrado en la industria”, según dijo Rick Daniels, administrador municipal, en una entrevista en el Ayuntamiento de Needles.Si a usted le resulta familiar el nombre de Needles, California, la razón es debido a que la histórica ruta 66, la vía rumbo al oeste que fue tomada por muchos colonos del sur de California en el siglo XX, cruza justo por en medio del pueblo. Needles fue la primera parada de la familia Joad rumbo a California en el libro “The Grapes of Wrath” (Viñas de ira), del autor John Steinbeck.Needles también fue el primer lugar del que los equipos de trabajadores ferroviarios se apoderaron al viajar en trenes de carga con rumbo hacia el este salidos de Los Ángeles, lo que creó cientos de empleos.Pero al igual que otros pequeños poblados en el camino rumbo a Los Ángeles, Needles solía ser mucho más importante. El ferrocarril redujo el tamaño de sus equipos de trabajo, y el elegante edificio de la terminal está casi vacío. Needles perdió su última tienda de abarrotes en el 2014. Más de un cuarto de los habitantes de la ciudad viven por debajo del grado de pobreza. Poco a poco, los trabajos y las personas fueron abandonando el pueblo.En la primera ronda de Williams como alcalde del 2006 al 2010 (también fue miembro del consejo municipal por cuatro años), él intentó atraer a la industria de la energía solar. Cuando eso no funcionó, fue entonces que le llamó la atención la oportunidad que había en la mariguana, esto tras hablar con un amigo que quería abrir un dispensario. Los habitantes de California habían votado a favor de legalizar la mariguana medicinal años antes, en 1996.Williams habló con doctores sobre los potenciales beneficios de la mariguana y lentamente fue dejando atrás esa antipatía que tenía hacia la droga, misma que sus padres y sus años como policías le inculcaron.“Fue como si virara la dirección completa de un buque de guerra. Fue un largo proceso”, según dijo en una reciente entrevista.Williams, quien dijo que aún no ha fumado mariguana él mismo, trabajó con el administrador municipal y un abogado para elaborar una medida en el 2012 que gravaba un impuesto del 10 por ciento a los negocios del cannabis. La medida fue aprobada con el 81 por ciento de los votos.“Este es un pueblo políticamente conservador –pero tiene una vena de liberalismo”, según dijo Daniels, el administrador municipal.Los primeros dispensarios en el poblado aún tuvieron que enfrentar cierta oposición, especialmente de parte de algunas iglesias evangélicas locales. Pero estos negocios no han atraído a los malos elementos que algunos esperaban. La delincuencia se ha mantenido estable durante los últimos años.En el Wagon Wheel, el restaurante más viejo de la ciudad, una pequeña tienda de recuerdos vende banderas con la hoja de mariguana y señalamientos conmemorativos de la Ruta 420, una especie de código de la mariguana, junto con los viejos recuerdos de la Ruta 66.California votó en el 2016 a favor de la venta legal de la mariguana para el consumo de los adultos. La mayoría de las comunidades han tardado en aceptarla debido a que aún sigue siendo ilegal bajo la ley federal.Pero varias ciudades en las partes del estado que cruzan por dificultades económicas han aprovechado muy bien la oportunidad. Needles tiene ahora competencia de parte de otras ciudades pequeñas al este de Los Ángeles, como Desert Hot Springs y Adelanto.Pero el cannabis ha traído consigo algunos problemas. Meses después de que los primeros dispensarios abrieran sus puertas en Needles, éstos fueron cateados por agentes federales. No se fincó ningún cargo, pero los productos decomisados nunca les fueron regresados.Los funcionarios de Needles de hecho están muy conscientes de los riesgos. Daniels, el administrador municipal, les ha prohibido a los empleados municipales aceptar siquiera una taza de café de parte de estos negocios locales. Al igual que los empleados municipales en otras ciudades, Daniels debe someterse a análisis regulares de antidoping para que nunca llegue a consumir mariguana.“Esta industria es de suma importancia para el futuro de la comunidad –simplemente no se nos tiene permitido meter la pata”, concluye.