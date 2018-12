Su meta: conquistar paladares de El Paso

Después de los amplios reconocimientos que ha obtenido con el restaurante Hacienda Flor del Nogal en Ciudad Juárez, el chef fronterizo Oscar Herrera busca ahora que dicho efecto llegue a su nueva aventura gastronómica, el restaurante Taft Díaz, que abre sus puertas mañana martes.“Los fronterizos tenemos una ventaja muy grande al poder contar con la influencia de dos naciones, y es precisamente lo que quiero lograr, que la gente sepa que en esta frontera tenemos buena cocina y atención al detalle como se dio en el primer viaje que un presidente de los Estados Unidos hizo al extranjero, en este caso a Ciudad Juárez, México”, afirmó el chef Herrera.El restaurante Taft Díaz se encuentra en el Stanton House Hotel, ubicado en el 209 de la calle North Stanton, en el Centro de El Paso, justo donde más de 25 trabajadores buscan deleitar el paladar de los visitantes, tanto como Porfirio Díaz lo hizo con William Howard Taft, el 16 de octubre de 1909.Esta fue la primera visita diplomática que un presidente de los Estados Unidos hizo al extranjero, y en dicho encuentro los mandatarios abordaron la disputa del territorio de El Chamizal, e incluso las posibilidades del fin del ‘Porfiriato’.“Taft invitó a Díaz a comer en el edificio de la Cámara de Comercio en El Paso, y posteriormente Díaz invitó a Taft a cenar en Ciudad Juárez, en el edificio de la ex Aduana, que en ese momento fue convertido en una copia del Palacio de Versalles”, rememora Herrera, un estudioso del tema.“Hace 10 años me puse a investigar y supe entonces que Díaz trajo a chefs franceses, la vajilla de Maximiliano y Carlota, cristalería del Castillo de Chapultepec, e incluso 3 vagones de tren con flores desde Guadalajara, un acontecimiento en el que me hubiera gustado colaborar”, dijo Herrera, quien busca reflejar esos momentos en cada uno de los platos que sirve a sus comensales.“Al final del día Taft le dijo a Díaz ‘yo te traté como un republicano, y tú a mí como un emperador’”, rememora el chef sobre el sonado evento.Herrera ha logrado formar un equipo de colaboradores con quienes diseña el menú que ofrece diariamente a los visitantes del Taft Díaz, y aunque él tiene la última opinión sobre los platos a servir, cada uno de ellos aporta su experiencia para dar el punto exacto a cada vianda.“Cuando iniciamos con este proyecto decidimos hacer un manifiesto al decir ‘somos un restaurante basado en su cocina’, y por medio de ello promover a nuestra región, no solamente a nuestra ciudad”, sostuvo el chef patrón del Taft Díaz.El equipo del nuevo restaurante, ubicado en la planta baja del Stanton House Hotel, se ha entrenado en los últimas semanas, y a partir del martes servirá lunch de 11 de la mañana a las 3 de la tarde, y cena de las 4 de la tarde a las 10 de la noche.“Ya tenemos funcionando el bar, nuestra cava de vinos cuenta con más de 140 etiquetas, y lo mismo podemos ofrecer botellas de 60 dólares hasta más de mil dólares en costo”, sostuvo el chef Herrera.A pesar de encontrarse en un hotel, los planes de expansión del Taft Díaz incluyen la apertura de un café, en zona anexa al bar, así como expandir su servicio en el último piso del hotel (rooftop), el próximo verano.“Aquí no tenemos la opción de cultivar nuestros vegetales o frutas, como lo hacemos en Flor de Nogal, pero sí aprovechamos la oportunidad de traer ingredientes frescos y de calidad de proveedores de todo el país”, sostuvo.A decir de Herrera, en este momento no hay un platillo distintivo de su cocina, o que lo identifique como único en la región.“Estamos iniciando y éste será trabajo de los comensales, quienes tras visitarnos nos dirán qué platos no quieren que saquemos del menú”, sostuvo.Aunque el menú varía constantemente, no hay que perderse en primer tiempo el ‘shrimp crudo’, preparado con confite de xoconoxtle (tuna morada), yuzu kosho y aioli fermentado de limón.Si se busca un sabor más regional, una buena opción puede ser la crema ‘MX vichyssoise’, hecha con papa, chile pasado y puerco.Para segundo tiempo las gambas al ajillo se posicionan como una gran aventura de sabor, ya que los camarones son preparados en un horno de carbón, con puré de jengibre, hierbas y mantequilla de ajo.Incluso la codorniz tiene una identidad propia, cuando se prepara con puré de zanahoria, chileatole y maíz azul, horneada en tiempo exacto para que su carne se deshaga y su sabor explote desde el primer bocado.Para cerrar es muy recomendable el arroz con leche, cocido al punto, acompañado con frutas maceradas en mezcal, y naranja orgánica dulcificada y pastel “frangipane” de almendras.El equipo de Taft Díaz se declara listo para deleitar a los paladares fronterizos, y ante la próxima apertura invita a realizar reservaciones al (915)271-3600, para asegurar una gran aventura en el sabor, y el tiempo.