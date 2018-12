Después de abogar por más de 25 años por la localización de personas desaparecidas, el contador y activista social Jaime Hervella falleció el pasado 1 de diciembre a los 89 años de edad, en la ciudad de El Paso.Hervella fundó en 1994 la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, que en tiempos de turbulencias marcó un halo de esperanza para quienes habían perdido a un ser querido ante la poca o nula respuesta de las autoridades.“Fue en 1994 cuando mi papá y mi mamá desaparecieron, y fue él (Jaime Hervella), quien decidió escribir cartas a las autoridades, al presidente, a los gobernadores, para que se pusieran a investigar, y aunque en el caso de mis papás no los encontramos, sí hubo éxito para otros”, dijo Claudia Escobedo, hija de Saúl Sánchez Jr. y su esposa Abigail.Sánchez era ahijado de Hervella.Hervella, de profesión contador, decidió involucrarse en el caso, y apoyar a los 5 hijos del matrimonio que desapareció ante la aparente indolencia de las autoridades mexicanas.“Para mí él (Hervella) se convirtió en una figura paterna, y recuerdo mucho cómo buscaba la manera de poder llegar a la conciencia de la gente que había obrado mal y participado en la desaparición de personas en una época donde las cosas no estaban nada bien en Ciudad Juárez”, sostuvo Escobedo.La mujer relata cómo Hervella publicó cartas en El Diario de Juárez, apelando a la conciencia de quienes sabían la ubicación de fosas clandestinas, y pronto diversas llamadas anónimas ayudaron a que se localizaran osamentas de quienes hasta el momento no se tenía rastro.“El hallazgo de las osamentas en Las Acequias fue por ‘un pitazo’ que dieron a la asociación, gracias a esos escritos que él hizo llegaron varias llamadas anónimas que ayudaron en primer lugar a que las autoridades investigaran, se presentaran en esos lugares y después encontraran a algunos de los desaparecidos”, afirmó Escobedo.Sin embargo, a pesar de su valiosa labor frente a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, la salud de Hervella fue deteriorándose al paso del tiempo, y hace 6 meses el deceso de su esposa Lucila lo sumió en una gran melancolía.“Jaime Hervella es una leyenda, su gran labor es invaluable al levantar presión para que se investigara… cuando su salud y su vista se degradaron dejamos la lucha, pero su legado ahí queda”, sostuvo Escobedo.Jaime Hervella fue cremado este sábado 8 de diciembre en Mount Carmel; le sobreviven sus hijos Patricia y Jaime.

