Es una niña 'milagro'

La esperanza de vida para pacientes de cáncer tendrá un nuevo giro, después de que la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA) aprobó el uso del medicamento que contiene el componente “Larotrectinib”, un fármaco que ha mostrado ser eficaz en diversos tratamientos.Vitrakvi, desarrollado por Bayer y Loxo Oncology, está diseñado para tratar tumores sólidos de cáncer de fusión TRK que se desarrollan en diferentes partes del cuerpo humano, es decir, no es exclusivo para cáncer de seno o tumores cerebrales.En El Paso, Briana Ayala ha mostrado gran avance en el tratamiento que ha seguido desde sus 10 años de edad, y ahora, al cumplir 13 , su evolución ha sido definitiva incluso para la aprobación del medicamento por la autoridad federal.Gracias al tratamiento experimental, la adolescente tiene una vida normal y una expectativa que nadie habría imaginado antes.“A todos los pacientes con un tumor sólido de fusión TRK, tratado en este estudio, se les contrajo el tumor. La respuesta casi universal observada con el larotrectinib no tiene precedentes”, dijo el doctor Ted Laetsch, oncólogo del UT Southwest Medical Center (UTSMC) de Dallas, quien supervisó el tratamiento de la menor paseña.De acuerdo al UTSMC, el Larotrectinib es el primer medicamento de su tipo, dirigido a un gen fusionado encontrado en muchos tipos de cáncer, y que fue efectivo en el 93 por ciento de los casos de pacientes pediátricos evaluados.“La mayoría de los medicamentos contra el cáncer están dirigidos a órganos o lugares específicos del cuerpo. Larotrectinib es el primer fármaco contra el cáncer que recibe la designación de terapia avanzada de la FDA para pacientes con una fusión específica de dos genes en la célula cancerosa, independientemente del tipo de cáncer”, sostuvo el equipo de investigadores de UTSMC, liderado por Laetsch.“En algunos cánceres, una parte del gen TRK se ha unido a otro gen, que se llama fusión. Cuando esto ocurre, hace que el gen TRK se active cuando no se supone que lo sea y eso hace que las células crezcan. incontrolablemente. Lo que es exclusivo de la droga es que es muy selectivo; solo bloquea los receptores TRK”, dijo el Laetsch, profesor asistente de pediatría y del Centro de Cáncer Integral Harold C. Simmons.Valerosa odisea médicaEn el año 2015 Briana Ayala dijo sentir dolores en su espalda, y cuando los analgésicos no fueron suficientes estudios médicos confirmaron una extraña tumoración en su abdomen alrededor de su aorta, la arteria más grande del cuerpo.Los médicos en El Paso dijeron a su familia que sería demasiado peligroso tratar de extirpar dicho tumor, por buscaron opciones en el Children's Health en Dallas, donde el doctor Stephen Megison, del UT Southwestern, extirpó partes de la aorta y la mayor parte del tumor en una operación de más de 10 horas de duración.Sin embargo, el cáncer no se detuvo y comenzó a crecer nuevamente, cuando los tratamientos parecían agotarse.Fue entonces que el doctor Laetsch realizó pruebas genéticas a la parte del tumor extirpado, y descubrió que el cáncer de Briana padecía pertenecía a la fusión TRK, lo que abrió la posibilidad al tratamiento con el experimental Larotrectinib.Briana se inscribió en el ensayo clínico de Fase 1 de Larotrectinib y comenzó a tomar el medicamento dos veces al día. En pocas semanas, su dolor y la hinchazón en su abdomen disminuyeron, y los estudios demostraron que los tumores se habían reducido significativamente."Estos son el tipo de respuestas sorprendentes que hemos visto con Larotrectinib", dijo el Dr. Laetsch, "y es por eso que estoy tan entusiasmado con eso".Los resultados registrados a la fecha motivaron a que la FDA concediera la aprobación acelerada del Vitrakvi (Larotrectinib), un tratamiento para pacientes adultos y pediátricos cuyo cáncer presenta un rasgo genético biomarcador específico.La aprobación representa un nuevo impulso en la creación de fármacos contra el cáncer que son “independientes del tejido de origen”.“La aprobación del día de hoy representa otro paso en un viraje importante hacia el tratamiento del cáncer en función de la genética de sus tumores, y no del lugar en el que se originan en el cuerpo”, informó el doctor Scott Gottlieb, delegado de la FDA.“Ahora tenemos la capacidad de asegurarnos de que el paciente correcto reciba el tratamiento adecuado, en el momento correcto”, agregó Gottlieb sobre la terapia revolucionaria y los procesos de aprobación acelerada que se aplicaron a este medicamento oncológico.La eficacia del Larotrectinib se estudió en tres ensayos clínicos que incluyeron a 55 pacientes, quienes no contaban con tratamientos alternativos satisfactorios o presentaban un cáncer que había degenerado después del tratamiento.