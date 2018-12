Arranca nueva planta tratadora de aguas residuales en Sunland Park

Autoridades de los tres niveles de Gobierno pusieron en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Sunland Park, Nuevo México, lo que vendrá a beneficiar a residentes de esa ciudad y a la comunidad de Santa Teresa.La nueva planta, que sustituyó a la planta Norte construida en la década de los 70’s, tuvo un costo de 12.7 millones de dólares, tiene la capacidad de tratar 44 litros por segundo (lps) y traerá beneficio directo a más de seis mil habitantes de ambas comunidades. Camino Real Regional Utility Authority (CRRUA) recibió recursos no reembolsables por 9 millones de dólares para la construcción de la planta, además de apoyo técnico por 780 mil dólares para ayudar al organismo a desarrollar y diseñar el proyecto, así como optimizar sus operaciones actuales mediante un estudio de administración de activos.Estos recursos fueron aportados por la EPA a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) y el Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP), ambos administrados por el BDAN. Asimismo, el Estado de Nuevo México otorgó a CRUAA recursos no reembolsables por 3.7 millones de dólares.“Pequeñas comunidades, como Sunland Park, enfrentan el reto de encontrar recursos adicionales para reemplazar la añeja infraestructura”, dijo Alex Hinojosa, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) Agregó que este proyecto crucial para sustituir la planta antigua no hubiera sido posible sin la colaboración de las dependencias federales, estatales y municipales que han trabajado juntos.En su intervención, agradeció a los legisladores federales de Nuevo México, especialmente el senador Tom Udall, por el apoyo en la asignación de fondos para obras de infraestructura priorizadas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de las comunidades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El proyecto, certificado por el Consejo Directivo del BDAN en 2015, incluyó la rehabilitación del cárcamo “View Pointe” y la construcción de la planta de tratamiento con tecnología de aireación extendida para atender las necesidades actuales.Asimismo, se incorporaron elementos que permitirán ampliarla posteriormente por etapas, de manera que la planta pueda satisfacer la demanda que genere el desarrollo urbano a futuro.La planta descargará un flujo promedio de 30 lps de agua tratada al río Bravo, a aproximadamente 3 km al sur del sitio de la antigua planta Norte.La ceremonia inaugural fue presidida por el senador Tom Udall de Estados Unidos; Anne Idsal, administradora de la Región 6 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA); Alex Hinojosa, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN); Brent Westmoreland, director ejecutivo del organismo operador, Camino Real Regional Utility Authority (CRRUA); y representantes de las oficinas locales del Senador Martin Heinrich y diputado federal Steve Pearce de Nuevo México.

