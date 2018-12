Mientras el número de menores inmigrantes en el centro de detención en Tornillo, Texas continúa en aumento, también se registra un incremento en la solidaridad de la comunidad.Con el fin de otorgar a los menores detenidos un regalo por la temporada navideña, el senador estatal por el Distrito 29, José Rodríguez, ha iniciado una campaña de donación para este propósito.De acuerdo con el senador, el mejor regalo que se les podría otorgar a los menores es el cierre del centro, así como su rápida liberación.“Sin embargo, en vista de no contar con una fecha de expiración certera, lo que nos queda es darles un regalito a los niños para que sientan esta navidad, que sepan que hay personas que los apoyan, que los esperan, que los quieren”, expresó Rodríguez a El Diario de El Paso.Actualmente, el centro de detención en las instalaciones federales del puente internacional Marcelino Serna cuenta con alrededor de 2 mil 300 menores, número que se ha incrementado en un 500 por ciento desde que empezó en operación el centro en junio pasado.Después de aplazar por tres ocasiones el posible cierre, autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como de BCFS, la compañía a cargo del campamento, el contrato establece el cierre el 31 de diciembre del 2018.“Seguimos sin tener información alguna, pero yo no tengo confianza en que el centro cierre como lo han dicho”, comentó el senador. “Nos han prometido el cierre por lo menos tres veces anteriormente y no es así”, agregó.Lo único que podemos hacer es presionar al Gobierno para que el centro cierre y los niños puedan ser entregados a familiares o personas profesionales dedicadas al cuidado infantil, manifestó Rodríguez.Y es que los niños detenidos en Tornillo no pueden recibir visitas, regalos de ningún tipo, ni siquiera abrazos, pero se le ha concedido un permiso a la oficina del senador para otorgar un balón de futbol a cada menor.Para poder ser parte de esta campaña de donación, es posible compara un balón ordenándolo por medio de una lista de deseos en la tienda virtual de Amazon.No hay límite en la cantidad de regalos a patrocinar. Todos los balones deben enviarse a la Oficina del Distrito 29, que se encuentra en 100 N. Ochoa Street, Suite A, El Paso, TX 79901, antes del 13 de diciembre de 2018.“Los días festivos son una época del año en la que la mayoría de las personas disfruta pasar tiempo con sus familias. Estos jóvenes han estado lejos de sus familias por quién sabe por cuánto tiempo. Esperamos que estos regalos traigan un poco de alegría en esta temporada”, concluyó Rodríguez.

