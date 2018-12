Acusan a EPISD de discriminar a familias hispanas

Padres de la primaria Beall, ubicada en el 320 S. Piedras, dicen encontrarse en angustia debido a que el Distrito sigue sin ofrecer una respuesta clara ante el posible cierre de la escuela.“Nosotros no sabemos en qué posición queda Beall, la Mesa Directiva no ha sido clara, ahora tendremos que esperar si estarán insistiendo con la decisión uno o si en verdad están considerando la decisión dos”, expresó Hilda Villegas, madre de familia.La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso, (EPISD) dio a conocer mediante una reunión especial el jueves, que ahora se está considerando el cierre de cuatro escuelas en lugar de diez.Las cuatro escuelas primarias consideradas para un posible cierre son Beall, Burleson, Alta Vista y Schuster.Presentaron dos opciones para las recomendaciones de cierre al inicio del año escolar 2019-20: cerrar Beall, Burleson y Alta Vista o el cierre de Douglass, Burleson y Alta Vista.La escuela primaria Schuster ya fue aprobada para la consolidación con las escuelas primarias Dowell y Crosby.Las autoridades de EPISD explicaron que cada año se afrontan a un presupuesto menor porque los números de inscripción de estudiantes están disminuyendo.“Todas las escuelas consideradas para el cierre tienen menos del 65 por ciento de capacidad de estudiantes”, declaró EPISD.Los padres de Beall exigieron que se considere la opción de no cerrar la escuela, debido a que a comparación con la escuela a consolidaR y aledaña a la zona, Beall cuenta con más alumnos e incluso más espacio.“Si deciden cerrar Beall nos impactará de una forma muy grande, muchas de las familias de la comunidad no cuentan con transporte, caminan todos los días a la escuela”, dijo Guillermo Glenn.El grupo de padres se presentó en la reunión del jueves de EPISD para presentar sus consternaciones. Una de las principales quejas es que para ellos, la zona de familias en El Chamizal, no es considerada por el distrito como ‘una comunidad estable’.“Tienen esta percepción de que somos una comunidad transitoria, cuando no es así, somos una comunidad fuerte y necesitamos apoyo porque muchas de las familias de la zona son familias vulnerables”, detalló Villegas.De acuerdo con los padres, la mayoría de las familias de El Chamizal es de bajos o medios recursos económicos y además cuentan con un perfil de raíces méxico-americanas.“Creemos verdaderamente que el distrito ha estado tomando decisiones discriminatorias en contra de nuestras familias. Ante el distrito, no tenemos voz, ni toman en cuenta nuestras preocupaciones”, manifestó Glenn.EPISD propuso como fecha el 18 de diciembre para tomar medidas sobre los cierres.El grupo de padres dijo que ‘la fecha decisiva que EPISD ha tomado, es parte de una estrategia para mitigar el impacto de la decisión que se tome’.“Sabemos que toman decisiones importantes en fechas cercanas a vacaciones, con la finalidad de que se enfríen las cosas al regreso, no nos sorprendería que se tome una decisión ese día, pero en verdad esperamos que no”, dijo Glenn.Otra recomendación fue poner la decisión del cierre de escuelas hasta la reunión mensual en enero, sin embargo, se estableció que se ha estado trabajando en esta cuestión desde varios meses atrás, de ser así, se atrasarían más los movimientos, de acuerdo con autoridades escolares.