No verifican antecedentes de empleados en Tornillo

Tornillo— Casi todos los adultos que trabajan con niños en los Estados Unidos, desde niñeras hasta maestros y entrenadores, se han sometido a exámenes estatales para garantizar que no tienen un historial comprobado de abuso o abandono de niños. Sin embargo, la excepción a esta regla son los miles de trabajadores en dos centros de detención federales que albergan actualmente a 3 mil 600 adolescentes inmigrantes al cuidado del Gobierno, según lo indagado por The Associated Press.El personal no está siendo evaluado por abuso y negligencia infantil en el centro de detención de emergencia Homestead con sede en Miami porque la ley de Florida prohíbe a cualquier empleador externo revisar la información en su Sistema de Bienestar Infantil.Hasta hace poco, en otro centro de detención de adolescentes migrantes en Tornillo, Texas, el personal ni siquiera se había sometido a controles de huellas dactilares del FBI, y mucho menos a las evaluaciones de Bienestar Infantil, según un reporte del Gobierno.La prueba de detección faltante en ambos sitios involucra la búsqueda de sistemas de Servicios de Protección Infantil para ver si los empleados potenciales tienen una acusación verificada de abuso, descuido o abandono, que puede abarcar desde que un niño de crianza huya de un hogar grupal hasta no llevar a un niño enfermo al hospital.Estas acusaciones a menudo no son procesadas penalmente y, por lo tanto, no aparecerán en otras evaluaciones.Tornillo tiene 2 mil 100 empleados para aproximadamente 2 mil 300 adolescentes; Homestead tiene 2 mil empleados para aproximadamente 1 mil 300 adolescentes.Las dos instalaciones pueden operar sin licencia y sin las revisiones de antecedentes penales requeridos porque están ubicadas en una propiedad federal y por lo tanto no tienen que cumplir con las leyes estatales de bienestar infantil.Tornillo se encuentra en el territorio de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera de con México, y Homestead se encuentra en un antiguo sitio de Job Corps del Departamento de Trabajo.La semana pasada, los legisladores bipartidistas de Texas y otros lugares solicitaron reformas rápidas y audiencias públicas después de que AP informó que el Gobierno puso en riesgo a miles de adolescentes en Tornillo al renunciar a las evaluaciones de seguridad y tener menos trabajadores de salud mental que los necesarios. Y el martes, dos miembros del Congreso pidieron el cierre inmediato de Tornillo.El informe del Gobierno dijo que las pruebas de detección fueron suspendidas en Tornillo porque la agencia estaba bajo presión para abrir el campamento rápidamente y el Gobierno federal asumió erróneamente que los miembros del personal ya tenían controles de huellas dactilares del FBI.La ley estatal prohíbe que el Departamento de Niños y Familias de Florida comparta más ampliamente los resultados de esas revisiones debido a la preocupación de que los Servicios de Protección Infantil pueden ser reacios a señalar a un individuo y, por lo tanto, evitar proporcionar servicios como clases para padres, si pudiera poner el trabajo de la persona en peligro.El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mark Weber, dijo que Homestead no necesitaba las extensas pruebas de antecedentes.“Las revisiones de abuso y negligencia contra niños fueron suspendidas debido a las limitaciones en el estado de Florida y los controles de antecedentes de huellas dactilares realizados en los empleados que mostrarían información relevante”, dijo.Tornillo lanzó un programa de un mes para dirigir al personal a través de los controles de huellas dactilares del FBI la semana pasada en respuesta a una ola de presión pública provocada por el memorándum del Gobierno y los informes de los medios de comunicación sobre la falta de personal que se examina allí.Los expertos en bienestar infantil dicen que las evaluaciones de antecedentes de maltrato y abandono de niños suelen ser necesarias porque algunas personas que lastiman a los niños podrían nunca ser condenadas por cargos penales lo suficientemente graves como para justificar una bandera roja del FBI, pero podrían ser acusadas civilmente, lo que aparecería sólo en los registros estatales.“Una verificación de antecedentes del FBI no proporciona una imagen clara y completa de los antecedentes penales de esa persona”, dijo Alonzo Martínez, consejero asociado para el cumplimiento en HireRight, un servicio privado de verificación de antecedentes del empleador. No es necesario que los departamentos locales de Policía ingresen las huellas dactilares de los delincuentes en la base de datos del FBI y los controles más profundos, incluida la revisión de los registros de abuso de menores del estado y del condado, pueden revelar información diferente sobre los posibles solicitantes, dijo Martínez.Durante su tiempo en el cargo de director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, Scott Lloyd otorgó exenciones de detección tanto para Homestead como para Tornillo, lo que estaba permitido según las normas federales desde que los refugios se abrieron temporalmente. Homestead ha estado abierto por ocho meses y Tornillo por cinco, sin embargo, no existe indicación alguna de que cerrarán.Los contratistas de ambos centros de detención –Servicios de Salud Integral para Homestead, y de Salud y Servicios Humanos de BCFS– refirieron al HHS para comentarios. HHS dice que está trabajando para cuidar de manera segura a todos los niños referidos a la agencia.La administración de Obama abrió Homestead como un refugio temporal para hasta 800 adolescentes migrantes durante 10 meses en 2016. Desde entonces, el Gobierno federal ha presupuestado más de $330 millones para que la empresa con fines de lucro opere la instalación, según una revisión de AP a los contratos federales. La revisión encontró que Tornillo podría costar a los contribuyentes hasta 430 millones este año.En Tornillo, los menores duermen en literas dentro de carpas de lona; las temperaturas exteriores son cerca de 100 en verano y están bajo cero en las noches de invierno.Los niños de entre 13 y 17 años detenidos en Homestead y Tornillo no fueron separados de sus familias en la frontera este verano. Permanecen bajo la custodia del Gobierno, en parte debido a que los nuevos requisitos federales que exigen controles de antecedentes más estrictos para sus familias han ralentizado sus reunificaciones y han llenado las camas de los refugios en todo el país. Casi todos los adolescentes en ambas instalaciones ingresaron a los Estados Unidos por su cuenta, con la esperanza de unirse a familiares o amigos.Neha Desai, directora de Inmigración del Centro Nacional para la Ley de la Juventud con sede en Oakland, dijo que el Gobierno federal debe mantener a los niños en instalaciones autorizadas cuando están detenidos por más de un corto período de tiempo.“El hecho de que Homestead no realice controles de abuso y negligencia infantil a su personal es sólo otra razón por la que el Gobierno no debe mantener a los niños allí por más de unos pocos días a la vez”, dijo Desai.“Sin embargo, sabemos que numerosos niños languidecen allí durante meses y meses”.