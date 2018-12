Cada vez es más común comprar los regalos de la temporada a través de Internet y recibir en casa los paquetes justo pocas semanas o incluso días antes de Navidad.Sin embargo, así como se ha incrementado el ‘boom’ de las ventas cibernéticas, incrementa el robo de paquetería en los domicilios.De acuerdo con el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), se ha presentado un repunte significativo en los reportes de robo de paquetes hechos ante la dependencia.“Sí se presenta un incremento de robo de paquetes en las puertas de las viviendas, en estas fechas suben los reportes; aunque aún no contamos con un número exacto, sí es un alto número el que se reporta”, expresó a El Diario de El Paso, Enrique Carrillo, sargento y portavoz de EPPD.Las personas son víctimas de ladrones que se llevan paquetes con mercancía de la puerta de sus casas.Y es que es común en los Estados Unidos que el personal de paquetería coloque el correo justo en la entrada de las casas.A través de los años, esta práctica ha sido de la completa confianza de los consumidores, sin embargo, la reciente ola de robos detectados a través de las cámaras de seguridad colocadas en algunas de las puertas de estos hogares, hacen que los residentes deban tomar precauciones.En redes sociales los reportes de robo han saturado las páginas de interés común local. Una usuaria de Facebook reportó el miércoles a un hombre en un carro gris acercarse a su puerta y llevarse un paquete sin la más mínima consideración.“Este hombre está robando paquetes que llegan a tu casa en El Paso. Tengan cuidado, si alguien lo conoce por favor denúncienlo y compartan…”, redactó.En las imágenes se visualiza a un hombre joven de camiseta negra y lentes bajarse de un automóvil gris compacto con placas del estado de Chihuahua. El individuo recoge una caja de una residencia, entra en el vehículo en donde era esperado por otra persona y se va del lugar, pasando totalmente desapercibido, a excepción de las capturas de la cámara.De acuerdo con Carrillo, el robar paquetes afuera de las casas se ha vuelto una práctica ventajosa e incluso más segura para los ladrones.“Este tipo de robos son de personas oportunistas que sólo andan por los vecindarios viendo en dónde hay paquetes o puertas abiertas”, expuso.Es fácil, tomar el paquete toma unos segundos, además no hay testigos. Ahora los ladrones creen que robar así es más seguro que entrar a las tiendas a llevarse la mercancía, agregó.Lo que no es fácil, según la autoridad, es comprobar o acusar a una persona de robar un paquete que no es suyo. “Pueden salir con cualquier excusa, que se bajaron con un amigo, que estaban cerca, cualquier cosa”, dijo Carrillo.El robo de paquetería es muy distinto que el robo de correo federal. El abrir un buzón de cualquier hogar o compañía ajeno es castigado con todo el peso de la ley y de ser encontrado culpable, el ladrón puede recibir cargos federales.“Puede traer cargos graves, pero depende del valor del artículo que se encuentra en el paquete”, declaró el vocero.Es posible que puedan enfrentar cárcel si la investigación revela que son artículos con un valor por encima de los 50 dólares, de ser menos, se puede hacer acreedor a una infracción.EPPD pide a las personas tomar precauciones para evitar ser víctimas de robo de paquetes y mercancía. Desde solicitar un horario de entrega en donde alguien esté presente en casa hasta pedirle a una persona de confianza, ya sea un vecino o familiar, acercarse a recibir las compras.Amazon Locker es un servicio de entrega de paquetes de autoservicio ofrecido por Amazon. En El Paso, el servicio es ofrecido en diversas tiendas de conveniencia.Los clientes de Amazon pueden seleccionar cualquier ubicación de Locker como su dirección de entrega, y recuperar sus pedidos en esa ubicación ingresando un código de recolección único en la pantalla táctil de Locker.Sin embargo, es posible que ciertos vendedores de terceros en Amazon no puedan realizar envíos a Amazon Locker debido a su uso de otros servicios de envío, como FedEx o UPS, que requieren una firma.

