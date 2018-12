Phoenix, Az.— Fiscales federales dijeron el jueves que no buscarán un tercer juicio en contra de un agente de la Patrulla Fronteriza que mató a un adolescente mexicano disparándole a través de la frontera, y que fue exonerado en dos ocasiones previas.Un documento presentado ante la Corte revela que la Fiscalía señaló que ya no tratará de enjuiciar a Lonnie Swartz, el agente que mató a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, en octubre de 2012.“El agente Swartz está aliviado y ansioso de continuar con su vida sin la amenaza de un enjuiciamiento penal”, dijo su abogado Sean Chapman a The Associated Press en un correo electrónico.Swartz fue absuelto en abril de un cargo de homicidio no premeditado, pero un jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre el veredicto para los cargos de homicidio culposo. Los fiscales volvieron a enjuiciar al agente bajo cargos de homicidio voluntario e involuntario. Argumentaron que Swartz perdió la calma debido a su frustración por las personas que le lanzaban piedras desde el lado mexicano de la frontera mientras estaba en servicio.El segundo juicio, que comenzó en octubre, terminó con un veredicto de inocencia al cargo de homicidio involuntario, pero el jurado nuevamente no pudo ponerse de acuerdo con el cargo de homicidio culposo.El de Swartz fue un caso inusual de un agente procesado por hacer uso de fuerza letal. El tiroteo, y su acusación formal tres años después, se produjeron en un momento en el que la Patrulla Fronteriza estaba cada vez bajo mayor escrutinio por utilizar fuerza letal, en especial en el caso de quienes lanzan piedras desde el lado mexicano de la frontera para distraer a los agentes.El abogado de Swartz dijo que su cliente actuó en defensa propia y en conformidad de la política de la Patrulla Fronteriza cuando le disparó por lo menos 16 veces a Elena Rodríguez a través de las rejillas de la cerca fronteriza que divide Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora.Los fiscales dijeron que Elena Rodríguez lanzó piedras contra Swartz y otros elementos del orden público que perseguían a un presunto traficante de drogas para distraerlos.La familia del adolescente sigue negando que estuviera involucrado y aseguran que su asesinato no fue justificado.