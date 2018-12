Descansa en Texas, tras larga carrera política

Houston— George Herbert Walker Bush fue inhumado este jueves en el rico suelo de Texas, a donde arribó hace 70 años como un joven de Nueva Inglaterra que andaba en busca de una nueva vida y terminó llegando al pináculo de la carrera política estadounidense.Este miércoles, después de que se llevó a cabo un funeral formal en Washington, el jueves se efectuó uno más sencillo en Houston, en donde el cuerpo del presidente número 41 fue llevado en tren a su biblioteca presidencial situada en College Station, en donde fue enterrado en una tarde fría y lluviosa.“Él sirvió a su país en el Ejército y llevó una vida honorable”, comentó Laurie Gavik, enfermera escolar quien está casada con un miembro de la Marina y tiene un hijo en esa corporación y otro en el campamento de entrenamiento de la misma.Los texanos estuvieron presentes a lo largo del recorrido de 70 millas mientras el tren pasaba por poblaciones como Spring, Pinehurst, Magnolia y Navasota, rindiéndole homenaje a Bush, cuyo ataúd cubierto con la bandera estuvo a la vista en un vagón del tren que tenía cristales a los lados, conducido por la locomotora número 4141 de Union Pacific, pintada con azul claro y blanco como el avión presidencial Air Force One.Durante casi tres horas, grupos de personas ondearon banderas de Estados Unidos y Texas, y colocaron sus manos sobre el pecho a la altura del corazón para saludarlo, además de tomar fotografías y videos, mientras que camiones de bomberos sostenían grandes banderas en los puentes situados sobre las vías.Gavik se unió a la multitud bajo una ligera llovizna, afuera del bar y restaurante Track Shack Express, para rendirle homenaje a un “hombre tan noble” durante el recorrido del tren.“Él fue el último presidente que ha servido al país”, dijo Gavik. “Creo que es el último de su clase de muchas maneras, con toda seguridad”.Entrada la tarde, en la biblioteca presidencial situada en el campus de la Universidad Texas A&M, con la familia Bush, ahora encabezada por su hijo, el ex presidente George W. Bush, su ataúd fue bajado a la tierra al lado de su ex esposa durante 73 años, Bárbara Bush, quien murió en el mes de abril, y su hija Robin, quien murió de leucemia en 1953, a los 3 años.El servicio religioso de este jueves en Houston fue un recordatorio con tintes campiranos del funeral masivo y formal que se efectuó el miércoles en Washington, reflejando la identidad mezclada de la Costa del Este en donde nació y los campos petroleros de Texas, en donde decidió vivir.A diferencia del miércoles, en donde el presidente Trump y los cuatro ex presidentes vivos de Estados Unidos observaron desde la fila frontal, el único ex presidente vivo que había en la iglesia este jueves fue George W. Bush, quien se sentó a unos cuantos pies del ataúd de su padre que estaba colocado en el altar que Bush padre había venerado durante medio siglo.Mientras que el tenor Ronan Tynan hizo vibrar la cavernosa Catedral Nacional de Washington este miércoles con sus poderosas gaitas irlandesas, los Oak Ridge Boys emocionaron el más íntimo santuario de la iglesia St. Martin, con sus ricas harmonías de Tennessee cantadas a capela, mientras entonaban “Amazing Grace”.Reba McEntire, la superestrella country, quien, al igual que los Oak Ridge Boys fue una amiga cercana del presidente número 41, cantó una conmovedora versión del Padre Nuestro, acompañada sólo por un piano.Los mil invitados –incluyendo al gobernador de Texas Greg Abbott y el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger– aplaudieron sus actuaciones.Hubo algunas lecturas con una voz clara que leyeron varias nietas de Bush, además de la interpretación de la música patriótica e inspiradora: “The Star Spangled Banner”, “America The Beautiful”, “Battle Hymn of the Republic”, “Onward, Christian Soldiers”.Se trató de un tributo muy personal para un hombre a quien el reverendo Russell Levenson Jr., quien se encontraba acompañando a Bush cuando murió y cuando Bárbara Bush falleció en abril, lo describió simplemente como “un hombre que todos adoramos”.“Aquí estamos hoy en la casa de Dios para decirle adiós a un hombre de gran fe y gran integridad, una verdadera belleza de ser humano”, comentó el ex secretario de Estado James Baker III, uno de los amigos más cercanos de Bush, quien estuvo con él, tomándolo de la mano y dándole masaje en los pies, en los momentos anteriores a su muerte, el pasado viernes.Baker habló del “noble carácter de Bush, de su vida de servicio y los dulces recuerdos que deja para sus amigos, su familia y para nuestra gran nación”.Al final de sus comentarios, Baker con gran emoción parafraseó al poeta irlandés William Butler Yeats, diciendo “Nuestra gloria, George, fue tenerte como presidente y como amigo”.El miércoles en Washington, George W. Bush pronunció un emotivo agradecimiento en representación de su familia, de la que ahora él es el patriarca.El jueves en Texas, esa tarea recayó en George Prescott Bush de 42 años, el nieto mayor del desaparecido presidente, quien representa a la siguiente generación de la dinastía política de los Bush.La cual empezó en los años 1950, con el senador Prescott Bush, continuó con su hijo, el desaparecido presidente, luego, dos de sus nietos, el presidente George W. Bush y el ex gobernador de Florida Jeb Bush, y ahora, su biznieto.George P. Bush, hijo de Jeb, nació en Texas y creció principalmente en Florida, pero obtuvo su pasantía y la licenciatura en Derecho en universidades de Texas. Construyó una exitosa carrera en la rama inmobiliaria e inversiones en petróleo y gas, fue electo Comisionado de Tierras en Texas, habiendo asumido el puesto en el 2015.De los 17 nietos de Bush, es el único que ocupa un puesto público.Mientras que Baker, de 88 años, habló de su larga amistad y colaboración política con Bush, se encontraba a la izquierda de George Bush, el más joven, quien habló del abuelo que conoció con el apodo de “Gampy”.Relató cómo le gustaba a su abuelo pasar tiempo con la familia, pescar peces azules, jugar con herraduras, comer barbacoa, tacos y tamales y motivar a sus pequeños nietos a irse a la cama cada noche, ofreciéndoles “el codiciado premio al “primero que se duerma””.Aunque también dijo que les inculcó su credo de “deber, honor, país”, a todos ellos.“Les dejó un sencillo aunque profundo legado a sus hijos, nietos y a todo este país: el servicio”, dijo George P. Bush.“George Herbert Walker Bush fue el hombre más amable, decente y humilde que haya conocido”, dijo. “Toda la vida me sentiré honrado de compartir su nombre”.