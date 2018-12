Mantiene Centro 'boom' hotelero

[email protected]

[email protected]

El ‘boom’ –auge– hotelero en el Centro de El Paso va ‘viento en popa’, en esta zona donde las inversiones en hospitalidad han tenido gran impacto económico.Tras casi tres años de trabajos de remodelación, esta semana abrió sus puertas el hotel ‘boutique’ Stanton House.Se trata del tercer hotel en ser inaugurado en lo que va del año en el Downtown, mientras que otros dos proyectos –El Paso Hotel y el Hotel Plaza– siguen su curso de remodelación y está previsto que para el 2019 comiencen a operar.Desde hoteles, restaurantes, plazas y hasta paseos en tranvía y eventos en áreas recreacionales, son algunos de los sitios más frecuentados por el turismo y los visitantes locales en el Centro.Ahora Stanton House ofrece una opción con características únicas. Está ubicado en el 209 de N. Stanton.“Por el momento, el hotel está en la fase de ‘soft opening’, tenemos a los dos negocios internos ya en funcionamiento”, declaró un portavoz de Stanton House Hotel a El Diario de El Paso.El edificio de cuatro pisos cuenta con 42 habitaciones inspiradas en diseños contemporáneos. El recinto prevé brindar a las personas una experiencia única en hospedamiento de primera calidad.Las habitaciones tienen un aspecto lujoso, cuentan con baños amplios y vistas impresionantes de la urbanidad y nuevas atracciones de esta frontera.El restaurant lleva el nombre ‘Taft-Díaz’, inspirado en una combinación de dos ex mandatarios de México y Estados Unidos. Estará bajo el mando operativo del chef mexicano Óscar Herrera, actual propietario del restaurante Flor del Nogal en Ciudad Juárez.El hotel también cuenta con una instalación en la primer planta de Blush Boutique and Spa de El Paso, el cual se encuentra abierto al público en general desde hace unos días, declaró el vocero.Otra de las características es que cuenta con un patio en la azotea con una vista panorámica del Centro de El Paso y un pozo luminoso en el interior.Stanton House es uno de los tres recintos de alojamiento nuevos o renovados que se inauguran en el Centro este año, incluido el Hotel Aloft, abierto al público durante el pasado mes de mayo en la Torre Bassett. Posteriormente, en agosto, entró en operaciones el Courtyard by Marriott, frente al estadio de beisbol.Para 2019 se tiene prevista la inauguración de El Paso Hotel, el de mayor tradición en la ciudad, que ha sido adquirido por The Meyers Group y otros inversionistas locales. También el empresario petrolero y filántropo Paul Foster trabaja en la remodelación del Hotel Plaza, inmueble de su propiedad, aunque no hay una fecha tentativa para su reapertura.El Hotel Plaza fue originalmente uno de los primeros establecimientos de la cadena Hilton, a principios del siglo XX, y fue diseñado por el arquitecto Henry Trost.Uno que abrió sus puertas a principios del 2016 es el Hotel Indigo.Ubicado, de igual forma, en un edificio renovado del Centro de la ciudad –en 325 N. Kansas–, cuenta con una amplia terraza en el techo, piscina y espectaculares vistas.Stanton House será operado de forma independiente y no será parte de una franquicia nacional, de acuerdo con la información.Su inauguración oficial será el jueves próximo, según informó el vocero.El ‘boom’ –auge– hotelero en el Centro de El Paso va ‘viento en popa’, en esta zona donde las inversiones en hospitalidad han tenido gran impacto económico.Tras casi tres años de trabajos de remodelación, esta semana abrió sus puertas el hotel ‘boutique’ Stanton House.Se trata del tercer hotel en ser inaugurado en lo que va del año en el Downtown, mientras que otros dos proyectos –El Paso Hotel y el Hotel Plaza– siguen su curso de remodelación y está previsto que para el 2019 comiencen a operar.Desde hoteles, restaurantes, plazas y hasta paseos en tranvía y eventos en áreas recreacionales, son algunos de los sitios más frecuentados por el turismo y los visitantes locales en el Centro.Ahora Stanton House ofrece una opción con características únicas. Está ubicado en el 209 de N. Stanton.“Por el momento, el hotel está en la fase de ‘soft opening’, tenemos a los dos negocios internos ya en funcionamiento”, declaró un portavoz de Stanton House Hotel a El Diario de El Paso.El edificio de cuatro pisos cuenta con 42 habitaciones inspiradas en diseños contemporáneos. El recinto prevé brindar a las personas una experiencia única en hospedamiento de primera calidad.Las habitaciones tienen un aspecto lujoso, cuentan con baños amplios y vistas impresionantes de la urbanidad y nuevas atracciones de esta frontera.El restaurant lleva el nombre ‘Taft-Díaz’, inspirado en una combinación de dos ex mandatarios de México y Estados Unidos. Estará bajo el mando operativo del chef mexicano Óscar Herrera, actual propietario del restaurante Flor del Nogal en Ciudad Juárez.El hotel también cuenta con una instalación en la primer planta de Blush Boutique and Spa de El Paso, el cual se encuentra abierto al público en general desde hace unos días, declaró el vocero.Otra de las características es que cuenta con un patio en la azotea con una vista panorámica del Centro de El Paso y un pozo luminoso en el interior.Stanton House es uno de los tres recintos de alojamiento nuevos o renovados que se inauguran en el Centro este año, incluido el Hotel Aloft, abierto al público durante el pasado mes de mayo en la Torre Bassett. Posteriormente, en agosto, entró en operaciones el Courtyard by Marriott, frente al estadio de beisbol.Para 2019 se tiene prevista la inauguración de El Paso Hotel, el de mayor tradición en la ciudad, que ha sido adquirido por The Meyers Group y otros inversionistas locales. También el empresario petrolero y filántropo Paul Foster trabaja en la remodelación del Hotel Plaza, inmueble de su propiedad, aunque no hay una fecha tentativa para su reapertura.El Hotel Plaza fue originalmente uno de los primeros establecimientos de la cadena Hilton, a principios del siglo XX, y fue diseñado por el arquitecto Henry Trost.Uno que abrió sus puertas a principios del 2016 es el Hotel Indigo.Ubicado, de igual forma, en un edificio renovado del Centro de la ciudad –en 325 N. Kansas–, cuenta con una amplia terraza en el techo, piscina y espectaculares vistas.Stanton House será operado de forma independiente y no será parte de una franquicia nacional, de acuerdo con la información.Su inauguración oficial será el jueves próximo, según informó el vocero.