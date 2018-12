Comienzan deliberaciones por tragedia vial en la Cincinnati

El futuro de Lorenzo Anchondo, acusado de conducir en estado de ebriedad y provocar la muerte de una enfermera en 2017, se encuentra en manos del jurado.Tras dos días de evidencias y testimonios, la juez Annabell Pérez, a cargo de la Corte del Distrito 41 del Condado de El Paso, ordenó al jurado comenzar la deliberación de la culpabilidad o inocencia del acusado.Anchondo enfrenta un cargo por homicidio imprudencial por intoxicación por la muerte de Xiaoyan Shi, de 33 años.Todo dependerá si la fiscalía logró convencer a los siete hombres y cinco mujeres que conforman el jurado, que Anchondo estaba compleméntame ebrio cuando chocó contra un señalamiento de alto que le partió la cabeza en dos a la víctima.“Los análisis de sangre muestran que el acusado tenía .17 grados de alcohol, más del doble permitido (en Texas que es de .08 grados) no sabía lo que hacía y en lugar de frenar aceleró”, dijo la fiscal Amanda Enríquez.La fiscal mencionó que todas las decisiones tienen consecuencias y la de Anchondo le costó la vida a Shi.Mientras que la defensa de Anchondo siempre sostuvo que todo se trató de una terrible tragedia, provocada por una falla mecánica.“No hay duda que lo que pasó fue una tragedia. Pero mi cliente no tuvo la culpa, los frenos fallaron”, aseguró Brian Livingston.Esto haciendo referencia a que la empresa que fabricó la camioneta Chevrolet Avalanche 2003”2 como la que conducía Anchondo, emitió una alerta en varios estados sobre una falla en el sistema de frenado, pero en la lista no se incluían Texas o Nuevo México.Además agregó que Anchondo chocó contra el señalamiento, por tratar de evitar a unos peatones que estaban cruzando la calle.“Había construcción y mucho caos, los peatones se atravesaban en la calle y por tratar de evitarlos al dar la vuelta, (Anchondo) chocó contra el alto”, enfatizó.Incluso la defensa trató de culpar a los organizadores del evento de “Mardi Gras” que se llevó a cabo desde la tarde del 28 de febrero a la madrugada del 1 de marzo en la avenida Cincinnati, cerca de UTEP.El jurado se encuentra deliberando el futuro de Anchondo, quien en caso de ser declarado culpable, podría pasar hasta 20 años tras las rejas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.