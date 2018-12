Finalizan estudios

Un total de 57 estudiantes de Mission Early College High School graduaron y recibieron su estola de honor al concluir sus estudios en los diferentes grados asociados que ofrece El Paso Community College.En un ambiente de júbilo los graduados recibieron de manos de su director, Benjamín Ortega, la prenda de tela distintiva grabada con el logotipo de la institución.“Me siento muy orgullosa y feliz de haber concluido con éxito mis estudios” afirmó Evany Rodríguez, quien junto con sus padres y hermanos compartió su alegría al obtener un grado asociado en Artes.Para sus padres Pablo y Cristina, el esfuerzo de su hija, quien aspira a ser pediatra, los llena de orgullo. “Estoy muy orgullosa de mi hija porque trabajó muy duro para terminar sus estudios y antes de tiempo”, expresó la agraciada madre.Esta graduación significa el trabajo conjunto que realiza el Distrito Escolar de El Paso y El Paso Community College para dar oportunidades a los estudiantes que desafortunadamente otros alumnos en otras escuelas no tienen, señaló el director de Mission Early College.“Me da mucho gusto ver la alegría reflejada en los rostros de los alumnos y sus familias y ser parte de esta tradición esta noche especial”, dijo el director, quien apenas tiene tres meses en el cargo.Alexa Herrera al igual que el resto de sus compañeras, se mostró honrada de ser parte de esta generación de egresados que de manera simultánea asisten a la preparatoria, cursan su asociado y toman clases en la universidad.“En verdad que no me la creo, pero al mismo tiempo sé que es una realidad. Fue un trabajo duro y estaba muy estresada. Ahora me siento feliz”, manifestó la futura ingeniera civil, quien está por terminar su primer semestre en UTEP.Agregó que aunque su sueño era ser arquitecta, se decidió por la ingeniería debido a que la primera tenía mucho diseño. “Ingeniería tiene diseño y matemáticas, por eso me gustó”.Los 57 alumnos ahora se preparan para su graduación de preparatoria la próxima semana a realizarse en el auditorio Don Haskins de UTEP, para cerrar el ciclo preuniversitario y continuar sus estudios en la Universidad de Texas en El Paso u otra institución del país de tiempo completo.En agosto de 2005, el Distrito Escolar Independiente de Socorro y El Paso Community College crearon en conjunto la Escuela Primaria Mission Early College (MECHS).De acuerdo a las autoridades educativas esta escuela, única en su tipo, se basa en la creencia de que muchos jóvenes están listos y deseosos de hacer un trabajo universitario serio.Asimismo, permite que los estudiantes altamente motivados se muden en cuatro años desde el noveno grado hasta los dos primeros años de la universidad, obteniendo el título de asociado en artes.La institución establece que los estudiantes de diferentes orígenes que tienen un sólido historial de excelencia y diversos intereses so beneficiados con este plan de estudios MECHS. Los estudiantes se equiparán con las habilidades analíticas necesarias para perseguir sus pasiones.

