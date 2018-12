Amplían límite de edad para aspirantes a CBP

Ante la necesidad de contratar nuevos agentes, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), amplió el límite de mayoría de edad para los aspirantes que son veteranos de las fuerzas armadas.El próximo jueves 6 de diciembre se llevará a cabo un seminario de contratación en las instalaciones de la Park University, ubicadas en el 1330 Arabel Drive en el este de El Paso, donde la dependencia federal busca contratar elementos tanto para el CBP, como de la Patrulla Fronteriza.“La edad límite para ambas posiciones, agente del CBP y de la Patrulla Fronteriza es de 40 años, pero tenemos una dispensa de edad para los veteranos que siguen ciertos criterios”, informó la oficial Adriana Carranza, reclutadora nacional del CBP.“Los aspirantes deben de haber causado baja en condiciones generales y honorables, además de cumplir con alguno de los siguientes puntos: ser un veterano discapacitado, haber obtenido alguna insignia de campaña o haber recibido una medalla de servicio de las fuerzas armadas y haberse separado del servicio militar en un plazo de 3 años”, afirmó la oficial Carranza.De acuerdo a la reclutadora, la dispensa de edad en dichos casos procederá, sin embargo, el resto del proceso, incluido el de entrenamiento en la academia, se llevará a cabo bajo circunstancias normales.Las sesiones informativas se llevaran a cabo a las 9 de la mañana, y a la 1 y las 6 de la tarde.Es necesario confirmar su asistencia al mandar un correo electrónico a la dirección de email [email protected] Para la plaza de oficial de la Patrulla Fronteriza es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:– Ser ciudadano de los Estados Unidos, tener una licencia de conducir vigente, referirse a la selección antes de cumplir 40 años de edad, o tener alguna de las preferencias para ser veterano elegible sin edad límite.– Es necesario contar con 1 año de experiencia laboral, o estudios de licenciatura de 4 años, o una combinación que equivalga a 1 año de universidad o 3 meses de experiencia laboral, medio tiempo es aceptable, pero deben de haberse cumplido con 1 mil 820 horas de trabajo.– Es necesario no tener convicciones por felonía, no tener convicciones por violencia doméstica, haber residido al menos 3 años en los Estados Unidos y tener un buen historial crediticio.– Ser ciudadano de los Estados Unidos, tener una licencia de conducir vigente, referirse a la selección antes de cumplir 40 años de edad, o tener alguna de las preferencias para ser veterano elegible sin edad límite.Es necesario contar con 3 años de experiencia laboral, o estudios de licenciatura de 4 años, o una combinación que equivalga a 1 año de universidad o 3 meses de experiencia laboral, medio tiempo es aceptable, pero deben de haberse cumplido con 5 mil 460 horas de trabajo.No tener convicciones por felonía, no tener convicciones por violencia doméstica, haber residido al menos 3 años en los Estados Unidos y tener un buen historial crediticio.En ambos casos es crítico el no haber utilizado mariguana o esteroides anabólicos, o alguna droga prescrita en los últimos 2 años.No utilizar drogas del tipo I-V en los 3 años anteriores, como lo son la cocaína, metanfetaminas, heroína y otras de esta categoría.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.