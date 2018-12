Sully, su perro de servicio, lo despide

Washington— Con frecuencia se ha dicho que si quieres un amigo en Washington, mejor consigue un perro. Ese parece haber sido el caso de Sully, el perro de servicio del fallecido George H.W. Bush. El labrador ocre visitó el martes el cuerpo del ex presidente estadounidense en la Rotonda del Capitolio en la capital norteamericana.El perro estuvo junto a personas en sillas de ruedas que se vieron beneficiadas con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, que Bush firmó en 1990.John Miller, presidente y director general de la organización America’s VetDogs, dijo que la familia Bush contactó al centro médico militar nacional Walter Reed después de que la esposa del presidente de 73 años, Barbara, muriera en abril. America’s VetDogs escogió a Sully, en parte por su carácter tranquilo.“Tras la muerte de la señora Bush, el acompañamiento era gran parte del trabajo de Sully”, dijo Miller en una entrevista telefónica. “Una de las cosas que creo que fue importante para el presidente era la orden de ‘descanso’, cuando Sully recargaba su cabeza sobre el regazo del presidente”, dijo.Sully tiene 2 años. Fue nombrado así por el piloto retirado Chelsy “Sully” Sullenberger III, quien se volvió famoso por acuatizar de emergencia un avión de pasajeros averiado en el río Hudson en 2009 y salvar a todos a bordo.El perro logró fama internacional cuando el vocero de la familia Bush tuiteó una foto de Sully acostado a un lado del ataúd cubierto con una bandera con el texto: “Misión cumplida”.El can viajó a Washington con el cortejo fúnebre y, la mañana del martes, las autoridades emitieron una advertencia de dos minutos por la llegada de Sully a la Rotonda. Sully caminó tranquilamente, llevado por la correa por Valerie Cramer, la gerente del programa de perros de servicio de America’s VetDogs.A su orden, se acostó y echó un vistazo sobre su hombro a los fotógrafos luchando por sacar su foto. No parecía desconcertado. Cramer lo llevó alrededor del féretro para que se sentara entre los demás. Después de unos minutos, el cortejo salió.Sully regresará a America’s VetDogs en Smithtown, Nueva York, donde nació y fue entrenado, dijo Miller. Después se entrenará en Walter Reed para ayudar a los veteranos de guerra que reciben atención ahí. Sully trabajará con dos perros que ya prestan sus servicios en el hospital de veteranos, sargento Dillon y sargento Truman.Los perros proporcionados por America’s VetDogs son entregados sin costo para ofrecer un servicio que puede costar hasta 50 mil dólares entre la crianza, entrenamiento y colocación, dijo Miller.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.