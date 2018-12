Washington— El Pentágono empezará a enviar, con un largo retraso, a miles de personas que poseen ‘green cards’ –tarjetas de residencia permanente en EU– para recibir el entrenamiento de reclutamiento en las Fuerzas Armadas.De esta forma se suspende una política adoptada el año pasado por la administración Trump que requirió una revisión de antecedentes más estricta para algunos inmigrantes que quieran prestar sus servicios al país, de acuerdo con dos funcionarios de la Defensa y un memorándum interno.La política adoptada en octubre del 2017 hizo un llamado a cada persona que tenga una tarjeta verde para que se someta a una revisión completa de antecedentes y responda a todas las inquietudes antes de que pueda acudir a un campamento de entrenamiento.Eso fue adicional al estándar de requisitos para los solicitantes de una tarjeta verde, tales como un examen biométrico.Ese cambio colocó a miles de personas en el limbo, ya que sus revisiones disminuyeron en promedio durante casi un año y luego de que se esfumaran los empleos específicos dentro del Ejército que se les prometieron.La nueva directriz señaló que cada servicio armado debe cumplir inmediatamente con una orden preliminar emitida el mes pasado en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de California. En ella, el juez Jon Tigar estuvo de acuerdo con un argumento presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles de que el Pentágono no había explicado satisfactoriamente por qué la nueva revisión es necesaria y dijo que la política debería ser ignorada.Un funcionario del Pentágono, hablando de manera anónima debido a la sensibilidad del tema, comentó que los servicios empezarán a enviar a los reclutas a entrenamiento en esta semana. Ellos serán colocados en lugares disponibles, y los servicios tendrán que considerar factores tales como las necesidades y preferencias de los reclutas prospecto.La orden facilitará la presión de un grupo de tropas prospecto que el Pentágono ha reclutado desde hace tiempo, logrando una automejoría, y en algunos casos, una oportunidad para obtener la ciudadanía estadounidense. Aproximadamente 18 mil tropas de Estados Unidos obtuvieron tarjetas verdes al principio de la administración Trump, según han dicho funcionarios del Pentágono.Algunos militares han generado preocupación internamente acerca de que el creciente retraso que existe respecto a las personas que tienen tarjetas verdes presente problemas para un ejército que siempre tiene necesidad de tener nuevos soldados.Las directrices, que fueron obtenidas por The Washington Post, se emitieron dos días después de que un reportero empezó a preguntarle la semana pasada a los oficiales militares acerca de un grupo de reclutas potenciales que esperan el entrenamiento y si eso cumplió con la orden.En la Marina, los funcionarios están supervisando el asunto llamado “insostenible” en un documento reciente que fue revisado por The Post y advirtió que la situación conlleva “un incremento en el riesgo de fallas en la misión”.El documento manifiesta que el tiempo promedio de espera para la persona que tiene una tarjeta verde para unirse al Ejército de Estados Unidos había aumentado a 354 días, contrario a los 168 para los ciudadanos estadounidenses, incrementando la posibilidad de que la Marina no pueda conseguir sus objetivos de reclutamiento.Si el Pentágono ordenó a los servicios para que cumplieran con la orden de la corte, la Marina debería otorgarle a los residentes legales permanentes la “máxima extensión posible” para llenar aproximadamente mil 154 puestos abiertos en el entrenamiento de reclutamiento en diciembre y enero, agregaron los oficiales.Un oficial del Ejército, quien también habló de manera anónima, comentó que la Marina tiene más de 2 mil 870 personas con tarjetas verdes contratadas y esperando acudir al entrenamiento de reclutamiento.Un portavoz de la Marina, el sargento de artillería Justin Kronenberg, comentó que durante el tiempo que prestó sus servicios había mil 062 personas con tarjetas verdes adicionales esperando el entrenamiento de reclutamiento. La información que proporcionó la Fuerza Aérea mostró que tiene aproximadamente 470 más que están esperando asistir.Al igual que otros puestos de servicio, los marinos estuvieron esperando un lineamiento adicional del Pentágono durante la semana pasada.“El Comando de Reclutamiento de la Marina ha mantenido un ritmo total con las actualizaciones de la política del Departamento de la Defensa y está acatando todas las guías relacionadas con el acceso a la residencia legal permanente”, comentó Kronenberg.“Hemos mantenido una transparencia máxima relacionada con el proceso de los solicitantes del LPR para asegurarnos que ellos y sus familias estén informados y que sus preguntas sean respondidas”.La Marina envió mil 044 personas con ‘tarjetas verdes’ al entrenamiento de reclutamiento en el 2016 y mil 169 en el 2017, sin embargo, ese número disminuyó a 808 en el año fiscal más reciente que terminó en el mes de septiembre.La Fuerza Aérea envió 567 personas con tarjetas verdes al entrenamiento de reclutamiento en el 2016 y 590 en el 2017, de acuerdo con la información proporcionada por el servicio. Sin embargo, ese número disminuyó a 44 durante el año fiscal que concluyó en septiembre. Aproximadamente 470 personas con tarjetas verdes están contratadas y esperando asistir al entrenamiento.El Ejército envió 4 mil 600 personas con tarjetas verdes al entrenamiento de reclutamiento en el 2016, y 3 mil 600 en el 2017, de acuerdo con información proporcionada por el Pentágono. Ese número se desplomó a 513 en el 2018, ya que el Ejército no pudo cumplir con su objetivo de reclutamiento en el 2018 por primera vez desde el 2005 en aproximadamente 6 mil 500 soldados, a pesar de invertir más de 200 millones de dólares en bonos.El servicio descendió en cuanto al número de personas que tienen tarjetas verdes y están en su sistema esperando acudir al entrenamiento, habiendo citado un litigio abierto.Las personas que tienen tarjetas verdes son originarias de muchos países con los que Estados Unidos tiene relaciones amistosas, los residentes legales permanentes de las Filipinas representan el número más grande. En la Marina, aproximadamente 656 personas de ese grupo que están esperando acudir al entrenamiento son de ese país.China, Jamaica, Nigeria y México son algunas de las naciones con números significativos, de acuerdo con la información proporcionada a The Post.El Pentágono ha forcejeado con los frecuentes esfuerzos chinos para robar secretos a Estados Unidos y está preocupado acerca del extremismo islámico en Nigeria, aunque también ha elogiado los anteriores esfuerzos realizados por personas con tarjetas verdes de esas naciones que se han unido al Ejército y han obtenido la ciudadanía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.