Inicia juicio vs acusado por muerte de enfermera

Tras poco más de un año del accidente donde falleciera una enfermera de 33 años, ayer por la mañana comenzó el juicio contra el presunto responsable, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad.Se trata de Lorenzo Anchondo, de 27 años, quien enfrenta un cargo de homicidio imprudencial por intoxicación, por la muerte de Xiaoyan Shi el 1 de marzo de 2017.El accidente registró poco antes de las 2 de la mañana, en la intersección de la avenida Mississippi y la calle Stanton, cerca de UTEP, mientras la víctima esperaba un auto del servicio Uber.Durante los argumentos de apertura, la fiscal Chanel Rizk, aseguró que todas las acciones tienen consecuencias, pero en este caso fueron fatales.“El acusado tomó su decisión y ahora tiene que hacerse responsable de sus actos y pagar lo que hizo”, aseguró Rizk.De acuerdo con la fiscalía, Anchondo se encontraba en estado de ebriedad la madrugada del accidente, ya que él al igual que la víctima habían estado en el evento masivo de “Mardi Gras” en los bares de la calle Cincinnati.Una de las primeras evidencias mostradas por la fiscalía, fue un video de vigilancia de Nickes Medical Supply, donde se observa el momento exacto del accidente.En las imágenes se puede apreciar cómo varias calles fueron cerradas con barricadas, algunas por motivo de la celebración de “Mardi Gras” y otras debido a que ese entonces aún se estaban realizando construcciones para el tranvía.El video muestra cuando Anchondo, quien conducía una camioneta pickup Chevrolet Avalanche en color negro, circulaba rumbo al Norte por la calle Stanton para luego dar vuelta a la izquierda en la avenida Mississipi a alta velocidad.Al momento de dar la vuelta, Anchondo perdió el control del vehículo, se subió a la banqueta y se impactó contra un señalamiento de alto, el cual a su vez golpeó a Shi en la cabeza provocándole una herida mortal.La fiscalía llamó al estrado a Eric Segura, de la Policía de El Paso (EPPD), quien fue uno de los primeros oficiales en responder a la escena.Segura declaró que estaba a unos metros del lugar del accidente, cuando escuchó un fuerte golpe y al acercarse vio a la víctima en un charco de sangre debajo del señalamiento.“Lo primero que vi fue a la víctima con el (señalamiento) alto encima, así que rápido me puse buscar al conductor y observe una camioneta Avalanche con una llanta destrozada”, dijo Segura.El oficial comentó que Anchondo seguía en la camioneta cuando él se acerco, por lo que llamó a la Unidad antiebrios para hacerle un examen del alcoholímetro al hombre pero este se negó.Por lo que fue necesario obtener la orden de un juez, para practicarle un examen de sangre el cual arrojó un resultado de .17 grados de alcohol en la sangre; Cuando en Texas el limite es de .08 grados.Los abogados de la defensa aseguran que el trágico accidente se desencadenó por dos factores. El primero, una falla en los frenos de la camioneta y el segundo fue que la ciudad no debió permitir el evento en esa zona, ya que había mucho caos por las construcciones.“Ese día había muchos peatones y no había suficientes señalamientos. Mi cliente no sabía hacia donde ir y por tratar de evitar a unos peatones que iban caminado por la calle se subió a la banqueta”, comentó Brian Livingston.El abogado aseguró que la ciudad pudo haber evitado este accidente, cancelando el evento y poniendo cruces para peatones en el sector, ya que en el lugar del accidente no hay cruces peatonales.Además los abogados de Anchondo, dicen no estar de acuerdo con los resultados de los exámenes de sangre de cliente, ya que estuvieron durante cinco meses en el laboratorio del Departamento de Seguridad Pública (DPS) antes de ser enviados a Midland para ser analizados.“No tenemos reportes de que pasó con estas muestras aquí en El Paso, no tenemos la certeza de que fue lo ocurrió”, enfatizó el abogado.El juicio continúa hoy en la Corte del Distrito 41 del Condado de El Paso, ante la juez Annabell Pérez.

